42-годишен мъж се бори за живота си в реанимацията на УМБАЛСМ „Пирогов“, след като стана жертва на жестоко нападение в софийския квартал „Люлин“. Той и негов приятел са били нападнати от двама непознати, като единият от извършителите е 16-годишно момче.

- Реклама -

Пострадалият е в критично състояние и е поставен на командно дишане. Другият нападнат мъж се е разминал с фрактури и вече е дал показания пред органите на реда за случилото се. Според информация на Нова телевизия, видеозаписи, разпространени в социалната мрежа Facebook, са запечатали бруталните действия на нападателите, които нанасят множество удари с крака в областта на главата и тялото на жертвите. В кадрите се вижда как докато единият мъж лежи в безпомощно състояние, извършителите стъпват върху главата му.

Бойка Георгиева, собственик на магазина, пред който се е разиграла сцената, разказва подробности за инцидента. Жертвите са били нейни познати и приятели. Те са стоели пред търговския обект около 23:15 часа, разговаряли са спокойно и са пиели кафе. Двамата заподозрени са преминали покрай тях, като по-възрастният си е купил бира.

Според свидетелката, нападателите са били във видимо нетрезво състояние. При тръгване към спирката на автобус 111, по-възрастният е залитнал и се е блъснал в едно от момчетата, след което ситуацията е ескалирала безпричинно. Нападателите са се върнали и са ударили шамар на жертвата, въпреки опитите на магазинерката да предотврати конфликта.

„По записите се вижда как малкият буквално скача два пъти върху главата му. За мен това е умишлен опит за убийство“, коментира Георгиева.

Тя допълва, че агресията е била напълно непредизвикана и споделя шокиращи детайли за мотивите на биячите.

„Когато пристигнах, единият пострадал вече беше свестен, но другият не дойде в съзнание нито за секунда. Лекарите казаха, че се надяват да оцелее до Пирогов.Магазинерката ми каза, че нападателите още при купуване на бирата са говорели, че „днеска им се бие“ и че искат да убият някого. Били много ядосани без ясна причина“, разказа Георгиева.

Полицията е реагирала своевременно на сигнала. Собственичката на магазина настоява за най-строги мерки спрямо задържаните. „Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия“, категорична е тя.