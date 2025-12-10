НА ЖИВО
          39-годишен мъж е задържан за брутално домашно насилие и опит за душене с колан

          Софийска градска прокуратура повдигна обвинения и задържа за срок до 72 часа 39-годишен мъж за нанасяне на телесни повреди и отправяне на закани за убийство в условията на домашно насилие. Престъпните деяния са извършени в периода от края на септември до 3 декември на територията на градовете Велинград и София.

          Според данните на държавното обвинение, действията на мъжа са се отличавали с особена жестокост. В столицата обвиняемият е увил предпазен колан от автомобил около врата на пострадалата и е започнал да я души. Физическата агресия е включвала силно дърпане на косата и стискане на врата с ръце, което довело до задушаване на жената. По време на нападението той отправил директна заплаха: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!“.

          Дни след инцидента тормозът продължил с нови вербални атаки. Мъжът се заканил на жертвата с думите: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

          Физическото насилие е било системно. През октомври във Велинград, докато се намирали в автомобил, насилникът нанесъл удари с мобилен телефон в областта на челото на жената. На 3 декември в София агресията ескалирала отново – обвиняемият удрял жертвата с глава в устата и с юмрук в окото, притискайки я към колата. Впоследствие я избутал силно на пасажерската седалка, където я натиснал с крак в корема с всичка сила, ограничавайки възможността ѝ да излезе, докато тя започнала да се задушава.

          На същата дата той влачил пострадалата по пода, дърпайки я с ръце, и я ударил в челото, като отново ѝ се заканил с убийство: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

          По случая е образувано досъдебно производство. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки -
          Областната дирекция на МВР в Перник започна специализирана информационна кампания, насочена към възрастните хора в региона. Инициативата има за цел да подготви населението за...
          Политика

          Явор Божанков при дебатите за вота: Правителството да подаде оставка навреме

          Владимир Висоцки -
          Депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) Явор Божанков определи внесения вот на недоверие като повод правителството да подаде оставка...
          Политика

          Борисов в парламента: Бюджетът е поправен, няма да говоря за оставки преди еврото

          Владимир Висоцки -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа и икономическа ситуация в кулоарите на Народното събрание, акцентирайки върху корекциите в държавния бюджет и стратегическата...

