Софийска градска прокуратура повдигна обвинения и задържа за срок до 72 часа 39-годишен мъж за нанасяне на телесни повреди и отправяне на закани за убийство в условията на домашно насилие. Престъпните деяния са извършени в периода от края на септември до 3 декември на територията на градовете Велинград и София.

Според данните на държавното обвинение, действията на мъжа са се отличавали с особена жестокост. В столицата обвиняемият е увил предпазен колан от автомобил около врата на пострадалата и е започнал да я души. Физическата агресия е включвала силно дърпане на косата и стискане на врата с ръце, което довело до задушаване на жената. По време на нападението той отправил директна заплаха: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!“.

Дни след инцидента тормозът продължил с нови вербални атаки. Мъжът се заканил на жертвата с думите: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

Физическото насилие е било системно. През октомври във Велинград, докато се намирали в автомобил, насилникът нанесъл удари с мобилен телефон в областта на челото на жената. На 3 декември в София агресията ескалирала отново – обвиняемият удрял жертвата с глава в устата и с юмрук в окото, притискайки я към колата. Впоследствие я избутал силно на пасажерската седалка, където я натиснал с крак в корема с всичка сила, ограничавайки възможността ѝ да излезе, докато тя започнала да се задушава.

На същата дата той влачил пострадалата по пода, дърпайки я с ръце, и я ударил в челото, като отново ѝ се заканил с убийство: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.