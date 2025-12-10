НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Airbus: Европейската изтребителна програма SCAF е възможна, но изисква по-добро сътрудничество

          0
          24
          Макет на европейски изтребител от ново поколение (NGF) за бъдещата бойна въздушна система (FCAS) е показан на Парижкото авиошоу на 18 юни 2023 г. (Julien de Rosa/AFP via Getty Images)
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна задача, като подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество между правителства и производители.

          „Индустрията е истинска битка… но когато успеем да работим заедно, постигаме доста добри резултати“, каза Фори пред радио France Inter.

          - Реклама -

          Той подчерта, че вярва в реализацията на програмата SCAF – водена от френската Dassault Aviation, с участие на Airbus от името на Германия и Испания – но призна за „доста значително несъгласие“ с Dassault относно начина, по който трябва да се разработва самолетът от следващо поколение.

          SCAF не е просто изтребител, а цялостна бойна система, включваща:

          • самолет от шесто поколение,
          • бойни дронове,
          • цифров „боен облак“,
          • мрежови системи за свързаност между всички елементи.

          „Начинът на сътрудничество за всеки от стълбовете все още не е финализиран“, уточни Фори.

          Спорът между Dassault и Airbus не е нов. През септември директорът на Dassault Ерик Трапиер заяви, че компанията е способна да разработи изтребител от шесто поколение самостоятелно, намеквайки, че тристранното партньорство трябва да бъде преразгледано.

          Фори отговори:

          „При всяко сътрудничество трябва да се разработи нещо, което е от полза за всички участници. Ако една от страните каже ‘по моите условия или никак’, това не е благоприятно за успеха. Трябва самолет, който да отговаря на нуждите на Франция, но и на Германия и Испания.“

          Според германското правителство министрите на отбраната на трите страни – Борис Писториус (Германия), Катрин Вотрен (Франция) и Маргарита Роблес (Испания) – ще се срещнат на 12 декември в Берлин, макар дневният ред да не е обявен.

          По време на последното си посещение в Берлин френският президент Еманюел Макрон подчерта „задължението да се постигнат резултати“ по програмата FCAS, докато германският канцлер Фридрих Мерц настоя решението да бъде взето до края на годината.

          Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна задача, като подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество между правителства и производители.

          „Индустрията е истинска битка… но когато успеем да работим заедно, постигаме доста добри резултати“, каза Фори пред радио France Inter.

          - Реклама -

          Той подчерта, че вярва в реализацията на програмата SCAF – водена от френската Dassault Aviation, с участие на Airbus от името на Германия и Испания – но призна за „доста значително несъгласие“ с Dassault относно начина, по който трябва да се разработва самолетът от следващо поколение.

          SCAF не е просто изтребител, а цялостна бойна система, включваща:

          • самолет от шесто поколение,
          • бойни дронове,
          • цифров „боен облак“,
          • мрежови системи за свързаност между всички елементи.

          „Начинът на сътрудничество за всеки от стълбовете все още не е финализиран“, уточни Фори.

          Спорът между Dassault и Airbus не е нов. През септември директорът на Dassault Ерик Трапиер заяви, че компанията е способна да разработи изтребител от шесто поколение самостоятелно, намеквайки, че тристранното партньорство трябва да бъде преразгледано.

          Фори отговори:

          „При всяко сътрудничество трябва да се разработи нещо, което е от полза за всички участници. Ако една от страните каже ‘по моите условия или никак’, това не е благоприятно за успеха. Трябва самолет, който да отговаря на нуждите на Франция, но и на Германия и Испания.“

          Според германското правителство министрите на отбраната на трите страни – Борис Писториус (Германия), Катрин Вотрен (Франция) и Маргарита Роблес (Испания) – ще се срещнат на 12 декември в Берлин, макар дневният ред да не е обявен.

          По време на последното си посещение в Берлин френският президент Еманюел Макрон подчерта „задължението да се постигнат резултати“ по програмата FCAS, докато германският канцлер Фридрих Мерц настоя решението да бъде взето до края на годината.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Българи в Брюксел излязоха на протест пред Европейския парламент с искания за оставка

          Екип Евроком -
          Група български граждани организираха протестна демонстрация тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Според информация на БТА, събралите се изразиха своето недоволство...
          Европа

          Жордан Бардела: Не ми харесва васалитетът на Франция, не искам Доналд Тръмп за „голям брат“

          Иван Христов -
          Лидерът на партия Национално обединение Жордан Бардела настоява, че не му трябва помощта на президента на САЩ Доналд Тръмп в борбата за политическото бъдеще...
          Война

          Москва засилва дроновите удари срещу Украйна през зимата

          Георги Петров -
          Русия продължава масираната си кампания от дронови и ракетни удари срещу Украйна, насочена към енергийната и критичната инфраструктура, пише The National Interest. Според британското...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions