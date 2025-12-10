Airbus: Европейската изтребителна програма SCAF е възможна, но изисква по-добро сътрудничество

Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна задача, като подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество между правителства и производители.

„Индустрията е истинска битка… но когато успеем да работим заедно, постигаме доста добри резултати", каза Фори пред радио France Inter.

Той подчерта, че вярва в реализацията на програмата SCAF – водена от френската Dassault Aviation, с участие на Airbus от името на Германия и Испания – но призна за „доста значително несъгласие“ с Dassault относно начина, по който трябва да се разработва самолетът от следващо поколение.

SCAF не е просто изтребител, а цялостна бойна система, включваща:

самолет от шесто поколение ,

, бойни дронове ,

, цифров „боен облак“ ,

, мрежови системи за свързаност между всички елементи.

„Начинът на сътрудничество за всеки от стълбовете все още не е финализиран“, уточни Фори.

Спорът между Dassault и Airbus не е нов. През септември директорът на Dassault Ерик Трапиер заяви, че компанията е способна да разработи изтребител от шесто поколение самостоятелно, намеквайки, че тристранното партньорство трябва да бъде преразгледано.

Фори отговори:

„При всяко сътрудничество трябва да се разработи нещо, което е от полза за всички участници. Ако една от страните каже ‘по моите условия или никак’, това не е благоприятно за успеха. Трябва самолет, който да отговаря на нуждите на Франция, но и на Германия и Испания.“

Според германското правителство министрите на отбраната на трите страни – Борис Писториус (Германия), Катрин Вотрен (Франция) и Маргарита Роблес (Испания) – ще се срещнат на 12 декември в Берлин, макар дневният ред да не е обявен.

По време на последното си посещение в Берлин френският президент Еманюел Макрон подчерта „задължението да се постигнат резултати“ по програмата FCAS, докато германският канцлер Фридрих Мерц настоя решението да бъде взето до края на годината.