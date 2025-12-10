Airbus: Европейската изтребителна програма SCAF е възможна, но изисква по-добро сътрудничество

Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна задача, като подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество между правителства и производители.
Той подчерта, че вярва в реализацията на програмата SCAF – водена от френската Dassault Aviation, с участие на Airbus от името на Германия и Испания – но призна за „доста значително несъгласие“ с Dassault относно начина, по който трябва да се разработва самолетът от следващо поколение.
SCAF не е просто изтребител, а цялостна бойна система, включваща:
самолет от шесто поколение,
бойни дронове,
цифров „боен облак“,
мрежови системи за свързаност между всички елементи.
Спорът между Dassault и Airbus не е нов. През септември директорът на Dassault Ерик Трапиер заяви, че компанията е способна да разработи изтребител от шесто поколение самостоятелно, намеквайки, че тристранното партньорство трябва да бъде преразгледано.
Фори отговори:
Според германското правителство министрите на отбраната на трите страни – Борис Писториус (Германия), Катрин Вотрен (Франция) и Маргарита Роблес (Испания) – ще се срещнат на 12 декември в Берлин, макар дневният ред да не е обявен.
По време на последното си посещение в Берлин френският президент Еманюел Макрон подчерта „задължението да се постигнат резултати“ по програмата FCAS, докато германският канцлер Фридрих Мерц настоя решението да бъде взето до края на годината.
Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна задача, като подчерта нуждата от по-тясно сътрудничество между правителства и производители.
Той подчерта, че вярва в реализацията на програмата SCAF – водена от френската Dassault Aviation, с участие на Airbus от името на Германия и Испания – но призна за „доста значително несъгласие“ с Dassault относно начина, по който трябва да се разработва самолетът от следващо поколение.
SCAF не е просто изтребител, а цялостна бойна система, включваща:
самолет от шесто поколение,
бойни дронове,
цифров „боен облак“,
мрежови системи за свързаност между всички елементи.
Спорът между Dassault и Airbus не е нов. През септември директорът на Dassault Ерик Трапиер заяви, че компанията е способна да разработи изтребител от шесто поколение самостоятелно, намеквайки, че тристранното партньорство трябва да бъде преразгледано.
Фори отговори:
Според германското правителство министрите на отбраната на трите страни – Борис Писториус (Германия), Катрин Вотрен (Франция) и Маргарита Роблес (Испания) – ще се срещнат на 12 декември в Берлин, макар дневният ред да не е обявен.
По време на последното си посещение в Берлин френският президент Еманюел Макрон подчерта „задължението да се постигнат резултати“ по програмата FCAS, докато германският канцлер Фридрих Мерц настоя решението да бъде взето до края на годината.