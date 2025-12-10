НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Акад. Николай Денков: ПП не яхва протеста, необходимо е възстановяване на доверието чрез избори

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Доверието към тези хора е напълно загубено“, заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и бивш премиер акад. Николай Денков по време на протеста в София. В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира исканията на недоволните граждани и политическата обстановка в страната.

          - Реклама -

          Според Денков присъстващите на площада в голямата си част не са водени от партийни пристрастия, а от нетърпимост към корупцията и управленския модел. Той бе категоричен, че докато не бъде променен съставът на парламента чрез нови избори, гражданското недоволство ще продължи.

          „Тези хора тук на протеста, повечето от тях не са обвързани партийно. Искат да кажат „не“ на лъжите, кражбите и арогантността. Искат хората, които ни представляват в тази сграда, наистина да се грижат България да се развива по-добре. Доверието към тези хора е напълно загубено, подчерта депутатът.

          Бившият министър-председател изрази увереност, че политическата сила, която представлява, ще запази своите позиции благодарение на принципната си политика.

          „Който може да спечели доверието на хората, той ще лидира следващия парламент. ПП имаме принципи, които отстоявахме и ще отстояваме. Вярваме, че хората ще ни подкрепят“, допълни Денков.

          Той припомни, че предупреждения за ескалация на напрежението са били отправяни още по време на арестите на Коцев и Барбутов. Денков направи остро сравнение между отношението към задържани без ясни обвинения и подхода към фигури от криминалния контингент.

          „Хората виждаха несправедливостта. Хора без реални обвинения ги държат с месеци, а известен наркотрафикант го държаха два дни и го пратиха да се лекува в Германия“, посочи той като пример за двойни стандарти в правосъдието.

          В заключение Николай Денков отхвърли твърденията за политическа употреба на недоволството.

          „Още тогава казвахме, че напрежението ще избухне. Нищо не сме яхвали, казвахме какво ще се случи. Тези хора не са политически обвързани“, обобщи народният представител.

          Доверието към тези хора е напълно загубено“, заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и бивш премиер акад. Николай Денков по време на протеста в София. В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира исканията на недоволните граждани и политическата обстановка в страната.

          - Реклама -

          Според Денков присъстващите на площада в голямата си част не са водени от партийни пристрастия, а от нетърпимост към корупцията и управленския модел. Той бе категоричен, че докато не бъде променен съставът на парламента чрез нови избори, гражданското недоволство ще продължи.

          „Тези хора тук на протеста, повечето от тях не са обвързани партийно. Искат да кажат „не“ на лъжите, кражбите и арогантността. Искат хората, които ни представляват в тази сграда, наистина да се грижат България да се развива по-добре. Доверието към тези хора е напълно загубено, подчерта депутатът.

          Бившият министър-председател изрази увереност, че политическата сила, която представлява, ще запази своите позиции благодарение на принципната си политика.

          „Който може да спечели доверието на хората, той ще лидира следващия парламент. ПП имаме принципи, които отстоявахме и ще отстояваме. Вярваме, че хората ще ни подкрепят“, допълни Денков.

          Той припомни, че предупреждения за ескалация на напрежението са били отправяни още по време на арестите на Коцев и Барбутов. Денков направи остро сравнение между отношението към задържани без ясни обвинения и подхода към фигури от криминалния контингент.

          „Хората виждаха несправедливостта. Хора без реални обвинения ги държат с месеци, а известен наркотрафикант го държаха два дни и го пратиха да се лекува в Германия“, посочи той като пример за двойни стандарти в правосъдието.

          В заключение Николай Денков отхвърли твърденията за политическа употреба на недоволството.

          „Още тогава казвахме, че напрежението ще избухне. Нищо не сме яхвали, казвахме какво ще се случи. Тези хора не са политически обвързани“, обобщи народният представител.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Антиправителствен протест в Хасково: Искания за оставка, нов Изборен кодекс и реформи

          Екип Евроком -
          Освен настояването за оставка на кабинета, по време на антиправителствения митинг в Хасково бяха издигнати множество допълнителни искания. Събитието, което продължи близо два часа...
          Икономика

          САЩ удължиха до 17 януари срока за продажба на активите на „Лукойл“

          Екип Евроком -
          Съединените американски щати удължиха крайния срок за водене на преговори относно закупуването на активи на руската петролна компания "Лукойл" до 17 януари, съобщава агенция...
          Крими

          Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж

          Красимир Попов -
          СДВР задържа около 20 души по време на антиправителствения протест в центъра на София, съобщиха от полицията. Част от тях са били спрени на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions