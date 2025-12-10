„Доверието към тези хора е напълно загубено“, заяви народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и бивш премиер акад. Николай Денков по време на протеста в София. В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира исканията на недоволните граждани и политическата обстановка в страната.
Според Денков присъстващите на площада в голямата си част не са водени от партийни пристрастия, а от нетърпимост към корупцията и управленския модел. Той бе категоричен, че докато не бъде променен съставът на парламента чрез нови избори, гражданското недоволство ще продължи.
Бившият министър-председател изрази увереност, че политическата сила, която представлява, ще запази своите позиции благодарение на принципната си политика.
Той припомни, че предупреждения за ескалация на напрежението са били отправяни още по време на арестите на Коцев и Барбутов. Денков направи остро сравнение между отношението към задържани без ясни обвинения и подхода към фигури от криминалния контингент.
В заключение Николай Денков отхвърли твърденията за политическа употреба на недоволството.
