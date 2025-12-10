Александър Сирски: Фронтовата линия се съкрати с 35 км благодарение на ВСУ, руснаците понасят рекордни загуби

Фронтовата линия в Украйна в момента е дълга 1218 километра, в сравнение с 1253 километра преди месец. Това обяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски по време на среща с журналисти, предава „Суспилне“.

Той отбеляза, че според данни на Института за изследване на войната (ISW) темпът на напредване на руските войски в определени участъци от фронта е 1,5-4,5 километра на месец. По-конкретно, на Покровско направление този темп е приблизително 1,5 километра.

Сирски отбеляза също, че руската армия губи приблизително 1000 войници дневно, но дори и с тези загуби, напредъкът ѝ е незначителен.

„През ноември загубите на противника, причинени от нашите безпилотни части, възлизат на приблизително 24 000 войници – рекордно висок резултат“, отбеляза главнокомандващият.