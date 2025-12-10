НА ЖИВО
          Александър Сирски: През есента в Покровск нямаше украински войски

          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На определен етап от отбраната в град Покровск не е имало украински войски, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски, предава кореспондент на УНИАН.

          Според Сирски обаче до ноември ВСУ вече са поели контрол над част от града и са разчистили района на запад от него.

          „На определен етап, през есента, в Покровск вече нямаше украински войски поради ограничени възможности. От 15 ноември обаче, в резултат на нашите настъпателни действия, успяхме да поемем контрол над приблизително 13 квадратни километра територия в рамките на Покровск (от общата площ на града от 29 квадратни километра). Продължаваме да държим северната част на града, приблизително по протежение на железопътната линия. Освен това, на запад от Покровск, сме разчистили и контролираме приблизително 54 квадратни километра“, заяви главнокомандващият ВСУ.

          Сирски заяви, че руската армия в сектора на Покровск вече наброява 156 000 войници, а и на това направление тя хвърля 40-50 процента от всички свои КАБ.

          „В момента това е основният театър на военните действия“, казва генералът.

          Сирски отбеляза, че ситуацията на Покровско направление остава трудна. Той добави, че по време на мъгла и дъжд руските войски се опитват да напредват, като избягват обстрел от украински безпилотни летателни апарати.

          Според главнокомандващия, Украйна също увеличава размера на контингента си в Покровск.

          „В същото време, преди няколко дни, дадох заповед за изтегляне на войските ни от позиции на 5-7 километра от Покровск, които досега бяха там. Това бяха позиции, които вече не можехме да ротираме и покрай които врагът проникваше. По-нататъшното им поддържане беше непрактично. И ние трябва да защитим живота на нашите войски“, заяви Сирски.

          Според генерала Мирноград не е обкръжен. Въпреки че логистиката в града е затруднена, тя се осъществява.

          „Покровск и Мирноград са добре укрепени райони на нашата отбрана и тази отбрана продължава. Отбраната на Покровск продължава вече 16 месеца. Руснаците поне шест пъти обявиха кога ще поемат контрол над целия Донбас. Не са го направили“, заяви главнокомандващият ВСУ.

          - Реклама -

