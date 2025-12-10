НА ЖИВО
          Антиправителствен протест в Хасково: Искания за оставка, нов Изборен кодекс и реформи

          Снимка: haskovo.info
          Освен настояването за оставка на кабинета, по време на антиправителствения митинг в Хасково бяха издигнати множество допълнителни искания. Събитието, което продължи близо два часа на централния площад „Свобода“, обедини активисти на четири опозиционни политически сили – „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, „Възраждане“ и „Величие“.

          Проявата бе официално регистрирана в общината като „мирен граждански протест със социален характер“, а вносител на уведомлението бе областният координатор на „Продължаваме промяната“ Лозко Лозев.

          Водещ на събитието бе Хасан Бекир, оперативен директор в българска IT компания, който се обърна към присъстващите с думите:

          „Етническо разделение или омраза в България? Няма етническа омраза и разделение в Хасково, повярвайте ми“.

          Своята позиция изрази и Георги Пеев, заявявайки:

          „Това стана снощи – похитени хора с похитителите си манифестираха в защита на един самозабравил се ояден човек. Но мафията вън не става със скандирания, става с действия“.

          Пред микрофоните застанаха общо 15 оратори. Те отправиха остри критики към параметрите на бюджета и настояха за „нов Избирателен кодекс и отстраняване на Бойко Борисов и Делян Пеевски от властта“. Участниците в митинга осъдиха опитите за заиграване с етническата карта и призоваха гражданите към висока избирателна активност на следващия вот. Сред акцентите в исканията бяха още подкрепа за младите семейства и медицинските специалисти.

          Поетесата и общественик от Харманли Светлана Николова също се обърна към множеството:

          „Недопустимо е в моята държава, цялата написана с главни букви, да бъде някаква бележка под линия, а основният текст за се пише от мафията“.

          Протестните действия преминаха под основните скандирания „Оставка“ и „Мафията вън“, като митингът приключи мирно малко преди 20:00 часа.

