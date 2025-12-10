Арне Слот за Салах: Кой трябва да направи първата крачка, той или аз?

Даже след победата с 1:0 над Интер в Шампионска лига – отсъствието на Мохамед Салах остава основна тема. В тази връзка мениджърът Арне Слот за първи път намекна, че вратата за завръщането на Салах все още е отворена , но само ако играчът признае грешката си.

Става въпрос за направените коментари от страна на египтянина след поредния мач, в който беше оставен на скамейката във Висшата лига.

Треньорът беше попитан накрая от бившата звезда Кларънс Зеедорф дали има път назад за Салах, а той отговори с ясен намек: „Казвате, че всеки прави грешки в живота, така че първият въпрос е: Смята ли самият играч, че е направил грешка? След това идва друг въпрос – кой трябва да направи първата крачка, той или аз? Това е въпрос, на който трябва да се отговори.“

По-късно обаче треньорът се опита да смекчи първоначалното изявление и представи по-умерена линия: „Не казах кой трябва да направи първия ход. Сега фокусът е върху играчите, които са тук. Ливърпул има богата история с такива случаи“.