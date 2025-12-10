НА ЖИВО
          Арсенал прегази Брюж и стъпи на върха в Шампионската лига

          Арсенал изнесе лекция по ефективност и класа, побеждавайки Брюж с категоричното 3:0 като гост в среща от Шампионската лига.  Нони Мадуеке бе големият герой на вечерта с два гола, единият от които кандидат за един от головете на сезона, а Габриел Мартинели добави още едно попадение-бижу. Въпреки класическата разлика, вратарят Давид Рая също имаше ключов принос, правейки решителни спасявания в критични моменти, за да запази мрежата си суха. Победата изкачи тима на Микел Артета еднолично на върха в класирането.

          Първо полувреме: Магията на Мадуеке и стената Рая

          Мачът започна равностойно, като в 13-ата минута феновете на гостите изтръпнаха, след като Мадуеке получи контузия на пръстите на ръката, но след медицинска намеса продължи играта. И за щастие на Арсенал го направи.

          В 25-ата минута Нони Мадуеке сътвори магия. Крилото пое топката близо до центъра, премина през двама защитници и с мощен шут от дистанция прати топката в горния ъгъл, като тя рикошира в напречната греда преди да влезе – 0:1.

          Арсенал можеше да удвои малко по-късно, когато след разбъркване Инкапие нацели гредата. Края на полувремето обаче принадлежеше на Брюж. Домакините натиснаха, но Давид Рая направи серия от блестящи спасявания срещу Ванакен, Цолис и Станкович, запазвайки крехкия аванс на почивката.

          Второ полувреме: Светкавичен нокдаун

          Интригата в мача бе убита в първите 10 минути на втората част. Още в 47-ата минута Мартин Субименди проби и центрира меко, а защитата на Брюж забрави за Мадуеке, който с глава на втора греда вкара най-лесния си гол за 0:2.

          В 56-ата минута дойде ред и на Габриел Мартинели. Бразилецът нахлу отляво, финтира защитник и с фалцов удар в далечния ъгъл не остави шанс на вратаря – 0:3.

          До края мачът се доиграваше, като Габриел Жезус се завърна в игра след дълго отсъствие и дори нацели напречната греда в 79-ата минута след красива атака.

          Исторически момент беляза 82-ата минута, когато в игра за своя дебют в Шампионската лига се появи 16-годишният Марли Салмън, заменяйки Бен Уайт.

          Домакините от Брюж опитаха да вкарат почетен гол, но Рая и късметът бяха на страната на лондончани.

