Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“ (ПП), изрази силна надежда, че управляващите партии ще се вслушат в гласа на гражданите по време на днешния протест. Демонстрацията, организирана от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, се провежда пред сградата на Министерския съвет в София и е насочена срещу настоящото правителство.

- Реклама -

В изявление пред БТА Василев подчерта, че желанието за оставка на кабинета не е изолирано искане само на политическите лидери, а е подкрепено от широко обществено недоволство. „Мисля, че са се събрали достатъчно хора, които да им го кажат директно“, коментира той.

За да се избегнат ескалации на напрежението, организаторите не са предвидили протестно шествие. Според Василев, при масови събирания от порядъка на 100 000 души, рискът от поява на провокатори винаги съществува. Поради тази причина от партията са предприели превантивни действия, като са осигурили увеличен брой стюарди, които да следят за спазването на реда и спокойствието.

На въпрос дали организаторите разчитат на действията на Министерството на вътрешните работи (МВР) за опазване на сигурността, Асен Василев посочи, че са взети вътрешни мерки поради заявената позиция на ведомството. „То самото МВР каза, че не могат да разграничат кой е провокатор, така че този път взехме мерки и хора от протеста се записаха като стюарди, за да може да свършим и тази работа“, обясни той.