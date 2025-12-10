НА ЖИВО
          Аталанта не изигра „перфектен мач", но обърна и победи Челси

          В 82-ата минута Аталанта нанесе своя решителен удар

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аталанта не изигра „перфектен мач“, както пожела Рафаеле Паладино, но обърна и победи Челси с 2:1 на своя стадион в Бергамо. Шарл де Кетеларе бе големият герой за бергамаските с асистенция за Джанлука Скамака и отбелязването на втория гол. Жоао Педро даде аванс на Челси в средата на първата част. След шест кръга в Шампионска лига „нерадзурите“ от Бергамо имат 13 точки, а съперникът им от Лондон с три по-малко.

          След само шест минути игра на Роберт Санчес му се наложи да показва рефлекс. Адемола Луукман стреля от малък ъгъл, но не успя да се разпише заради испанския страж. Още шест минути по-късно Джейми Гитънс поиска дузпа за „сините“, а претенциите му останаха много далеч от удовлетворяване.

          В 18-ата минута Санчес спаси за втори път удар на Луукман, този път от фронтална позиция. Секунда преди шута на нигериеца Джанлука Скамака чукна топката с пета. Секунда след спасяването на Санчес, Мартен де Руун шутира над вратата му.

          Най-неочаквано Челси поведе в 26-ата минута. Жоао Педро засече подаване от левия фланг на Рийс Джеймс. Голът на бразилеца дълго бе преразглеждан и в крайна сметка зачетен от системата за видеоповторения. Прегледът бе за засада.

          Първото полувреме завърши без повече интересни ситуации, а в началото на второто Рийс Джеймс се размина с гол. Същото важеше и за бергамаските, но заради засада.

          В 55-ата минута паритетът бе възстановен. Шарл де Кетеларе проби отдясно и отправи центриране в малкото наказателно поле. Топката прехвърли Роберт Санчес, а зад гърба му дебнеше Джанлука Скамака, отбелязал с глава на празна врата.

          Седем минути по-късно Санчес спаси страхотен удар с глава на снажния нападател Скамакай, който можеше собственоръчно да обърне за „нерадзурите“ от Бергамо.

          В 82-ата минута Аталанта нанесе своя решителен удар. Един от най-активните на терена – Де Кетеларе, проби през отбраната на лондончани и с безпощаден удар в близкия ъгъл матира Роберт Санчес – 2:1.

