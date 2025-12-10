Атлетико Мадрид победи ПСВ с 3:2 в Айндховен след обрат в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионска лига. „Филипсите“ реализираха десет гола срещу Наполи (6:2) и Ливърпул (4:1).

С този успех „дюшекчиите“ събраха 12 точки и се изкачиха до седмата позиция във временното класиране. Нидерландският гранд от своя страна е 19-и с четири по-малко: осем.

В десетата минута ПСВ излезе напред в резултата. Кухаиб Дриуех бе изведен по левия фланг, след което напредна и пусна успореден пас за Гуус Тил, а той на празна врата се разписа за 1:0.

В 13-ата минута Дриуех се откъсна по левия фланг, шутира от трудна позиция и не уцели вратата. Четири минути след това опасен изстрел на Исмаел Сайбари бе блокиран от защитник на Атлетико.

В 37-ата минута „лос колчонерос“ стигнаха до гол. Александър Сьорлот пое пас отляво в наказателното поле, сви за Хулиан Алварес, а аржентинецът се разписа на празна врата за 1:1.

Шест минути след това Сьорлот излезе на отлична позиция вляво в наказателното поле и нанесе изстрел към долния десен ъгъл, но Матей Коварж бе заел добра позиция и успя да избие.

В 52-рата минута Атлетико осъществи пълен обрат. След лошо изчистване след корнер, Науел Молина нанесе удар от дистанция, вратарят изби, а при добавката Давид Ханцко вкара.

Само четири минути след това момчетата на Диего Симеоне реализираха и трети гол. Пабло Бариос предостави добро центриране към Сьорлот, а норвежецът отбеляза с глава за 1:3.

В 85-ата минута ПСВ намали пасива си до само един гол. Иван Перишич с глава на близка греда отклони центриране от ъглов удар, Рикардо Пепи отблизо прати топката в мрежата – 2:3.