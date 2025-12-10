НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Атлетико Мадрид победи ПСВ с 3:2 

          „Филипсите“ реализираха десет гола срещу Наполи (6:2) и Ливърпул (4:1)

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид победи ПСВ с 3:2 в Айндховен след обрат в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионска лига. „Филипсите“ реализираха десет гола срещу Наполи (6:2) и Ливърпул (4:1).

          - Реклама -

          С този успех „дюшекчиите“ събраха 12 точки и се изкачиха до седмата позиция във временното класиране. Нидерландският гранд от своя страна е 19-и с четири по-малко: осем.

          В десетата минута ПСВ излезе напред в резултата. Кухаиб Дриуех бе изведен по левия фланг, след което напредна и пусна успореден пас за Гуус Тил, а той на празна врата се разписа за 1:0.

          В 13-ата минута Дриуех се откъсна по левия фланг, шутира от трудна позиция и не уцели вратата. Четири минути след това опасен изстрел на Исмаел Сайбари бе блокиран от защитник на Атлетико.

          В 37-ата минута „лос колчонерос“ стигнаха до гол. Александър Сьорлот пое пас отляво в наказателното поле, сви за Хулиан Алварес, а аржентинецът се разписа на празна врата за 1:1.

          Шест минути след това Сьорлот излезе на отлична позиция вляво в наказателното поле и нанесе изстрел към долния десен ъгъл, но Матей Коварж бе заел добра позиция и успя да избие.

          В 52-рата минута Атлетико осъществи пълен обрат. След лошо изчистване след корнер, Науел Молина нанесе удар от дистанция, вратарят изби, а при добавката Давид Ханцко вкара.

          Само четири минути след това момчетата на Диего Симеоне реализираха и трети гол. Пабло Бариос предостави добро центриране към Сьорлот, а норвежецът отбеляза с глава за 1:3.

          В 85-ата минута ПСВ намали пасива си до само един гол. Иван Перишич с глава на близка греда отклони центриране от ъглов удар, Рикардо Пепи отблизо прати топката в мрежата – 2:3.

          Атлетико Мадрид победи ПСВ с 3:2 в Айндховен след обрат в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионска лига. „Филипсите“ реализираха десет гола срещу Наполи (6:2) и Ливърпул (4:1).

          - Реклама -

          С този успех „дюшекчиите“ събраха 12 точки и се изкачиха до седмата позиция във временното класиране. Нидерландският гранд от своя страна е 19-и с четири по-малко: осем.

          В десетата минута ПСВ излезе напред в резултата. Кухаиб Дриуех бе изведен по левия фланг, след което напредна и пусна успореден пас за Гуус Тил, а той на празна врата се разписа за 1:0.

          В 13-ата минута Дриуех се откъсна по левия фланг, шутира от трудна позиция и не уцели вратата. Четири минути след това опасен изстрел на Исмаел Сайбари бе блокиран от защитник на Атлетико.

          В 37-ата минута „лос колчонерос“ стигнаха до гол. Александър Сьорлот пое пас отляво в наказателното поле, сви за Хулиан Алварес, а аржентинецът се разписа на празна врата за 1:1.

          Шест минути след това Сьорлот излезе на отлична позиция вляво в наказателното поле и нанесе изстрел към долния десен ъгъл, но Матей Коварж бе заел добра позиция и успя да избие.

          В 52-рата минута Атлетико осъществи пълен обрат. След лошо изчистване след корнер, Науел Молина нанесе удар от дистанция, вратарят изби, а при добавката Давид Ханцко вкара.

          Само четири минути след това момчетата на Диего Симеоне реализираха и трети гол. Пабло Бариос предостави добро центриране към Сьорлот, а норвежецът отбеляза с глава за 1:3.

          В 85-ата минута ПСВ намали пасива си до само един гол. Иван Перишич с глава на близка греда отклони центриране от ъглов удар, Рикардо Пепи отблизо прати топката в мрежата – 2:3.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тотнъм получи две дузпи и лесно би Славия Прага

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм победи Славия Прага с 3:0 у дома в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионска лига. „Шпорите“ събраха 11 точки на...
          Спорт

          Ливърпул най-накрая се завърна на пътя на победите 

          Станимир Бакалов -
          Намиращият се в сериозна криза Ливърпул спечели с 1:0 визитата си на европейския вицешампион Интер на „Джузепе Меаца“. Доминик Собослай вкара единствения гол в мача...
          Спорт

          Неочакван герой поведе Барселона към ценен успех над Айнтрахт

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 на „Камп Ноу“ в мач от шестия кръг на Шампионска лига. Германските „орли“ поведоха през първата част чрез...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions