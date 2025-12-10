НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Аякс с драматичен обрат в Баку

          Късни голове зарадваха нидерландския колос

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аякс обърна като гост Карабах до 4:2 в мач от 6-ия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Срещата на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку започна отлично за домакините.

          Камило Дуран откри още в 10-ата минута след асистенция на Марко Янкович. Датчанинът Каспер Долберг изравни в 39-ата минута. Матеуш Силва отново даде аванс на азерите веднага лед почивката. Оскар Глох пак възстанови равенството в 79-ата минута, за да се стигне до драмата накрая. 4 минути по-късно Антон Геи направи обрата пълен – 2:3, а Глох сложи точка на спора в 90-ата минута.

          Карабах е 21-и в класирането със 7 точки, а Аякс вече е 33-и, записвайки първи 3 точки.

