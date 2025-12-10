НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Българи в Брюксел излязоха на протест пред Европейския парламент с искания за оставка

          0
          194
          Снимка: Булфото
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Група български граждани организираха протестна демонстрация тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Според информация на БТА, събралите се изразиха своето недоволство с възгласи „Оставка!“ и издигнаха плакати срещу корупцията в родината.

          - Реклама -

          Инициативата за събитието е организирана чрез социалните мрежи и е реакция на провеждащите се протестни действия в България. Участниците в демонстрацията в белгийската столица демонстрираха солидарност с исканията за промяна.

          По време на акцията присъстващите изпяха популярния от предишни вълни на недоволство рефрен „Когато падне…“. Върху издигнатите плакати се четяха призиви за развитие на по-силно гражданско общество, както и настоявания за повече средства за култура, образование и здравеопазване. Сред лозунгите присъстваше и категоричният призив „Мафията вън!“.

          Група български граждани организираха протестна демонстрация тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Според информация на БТА, събралите се изразиха своето недоволство с възгласи „Оставка!“ и издигнаха плакати срещу корупцията в родината.

          - Реклама -

          Инициативата за събитието е организирана чрез социалните мрежи и е реакция на провеждащите се протестни действия в България. Участниците в демонстрацията в белгийската столица демонстрираха солидарност с исканията за промяна.

          По време на акцията присъстващите изпяха популярния от предишни вълни на недоволство рефрен „Когато падне…“. Върху издигнатите плакати се четяха призиви за развитие на по-силно гражданско общество, както и настоявания за повече средства за култура, образование и здравеопазване. Сред лозунгите присъстваше и категоричният призив „Мафията вън!“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС въвежда механизъм за временен внос на руски газ при извънредни ситуации

          Красимир Попов -
          Държавите членки на Европейския съюз ще разполагат с възможност временно да отменят забраната за внос на руски газ, в случай че на тяхна територия...
          Политика

          Датското разузнаване определи САЩ като потенциална заплаха за сигурността в доклад за 2025 г.

          Красимир Попов -
          За първи път Службата за външно и военно разузнаване на Дания класифицира Съединените щати като потенциална заплаха за националната сигурност. Това става ясно от...
          Икономика

          Airbus: Европейската изтребителна програма SCAF е възможна, но изисква по-добро сътрудничество

          Красимир Попов -
          Ръководителят на Airbus Гийом Фори заяви, че изграждането на силна европейска отбранителна индустрия – особено около бъдещия съвместен изтребител SCAF/FCAS – остава изключително трудна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions