Група български граждани организираха протестна демонстрация тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Според информация на БТА, събралите се изразиха своето недоволство с възгласи „Оставка!“ и издигнаха плакати срещу корупцията в родината.

Инициативата за събитието е организирана чрез социалните мрежи и е реакция на провеждащите се протестни действия в България. Участниците в демонстрацията в белгийската столица демонстрираха солидарност с исканията за промяна.

По време на акцията присъстващите изпяха популярния от предишни вълни на недоволство рефрен „Когато падне…“. Върху издигнатите плакати се четяха призиви за развитие на по-силно гражданско общество, както и настоявания за повече средства за култура, образование и здравеопазване. Сред лозунгите присъстваше и категоричният призив „Мафията вън!“.