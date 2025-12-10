Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа и икономическа ситуация в кулоарите на Народното събрание, акцентирайки върху корекциите в държавния бюджет и стратегическата цел за влизане в еврозоната. Според него финансовата рамка е претърпяла необходимите промени в отговор на общественото недоволство.

„Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет“, заяви категорично Борисов пред журналистите. Той подчерта своята диалогичност и внимание към гражданското общество: „Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин. Виждам гражданите на протеста. Политическите партии дали ще се обичаме или не, кой каква стратегия има – си е негова работа. Но винаги в годините не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите. Хората, които протестират за каквото и да било. С този бюджет, който тръгнахме, аз ги чух и го поправихме, така че мисля, че това е един добър бюджет сега“.

Основният приоритет за лидера на ГЕРБ остава приемането на единната европейска валута от 1 януари. Борисов бе категоричен, че политическите сътресения и въпросите за оставки трябва да останат на заден план до изпълнението на тази цел. „Остават ни 20 метра до финала, 1 януари да влезе еврото. Влизането в това правителство, на ГЕРБ, беше да влеземе в еврозоната. И по никакъв начин няма да съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро“, посочи той.

Борисов допълни, че едва след тази дата ще бъде отворен за разговори по други теми: „След 1 януари, тогава ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да било. Това е геостратегическа задача, това е изключително важна задача, искам да я довърша до край“.

В подкрепа на позицията си за консолидация, той изброи постигнатите успехи, сред които напредъка по Шенген и Планът за възстановяване. „Защото това, което направихме, да влеземе в Шенген, да договориме План за възстановяване, да влязат над 4 милиарда лева в бюджета, да съберем 8 милиарда и 600 милиона лева повече от митници и данъчни измами, са неща, от които аз не се срамувам“, отбеляза бившият премиер.

Лидерът на ГЕРБ направи анализ и на международната обстановка, описвайки я като „перфектна буря“. Той изрази загриженост относно конфронтацията по линия на войната в Украйна и политическите процеси в САЩ, включително позицията на администрацията на президента Тръмп и предложенията на конгресмени за излизане от НАТО. „Толкова сложна обстановка никога не е имало. В България партиите, които са от семейства в Европа, които управляват заедно, в България враждуват най-много“, завърши коментара си Борисов.