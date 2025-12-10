НА ЖИВО
          Ботев Пловдив: Заставаме изцяло зад Херо и настояваме наказанието му да бъде отменено

          Припомняме, че Димитър Димитров беше наказан да не ръководи тима в 3 поредни срещи и освен това бе глобен с 3000 лева

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до БФС във връзка с наложеното наказание на старши треньора Димитър Димитров. Припомняме, че Херо беше санкциониран за три срещи и глобен с 3000 лева.

          Ето какво гласи позицията на „жълто-черния“ клуб:

          „Уважаеми дами и господа,

          Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

          Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

          Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

          ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България.“

