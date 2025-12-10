Британски военнослужещ загина в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна система

Военнослужещ от Обединеното кралство е загинал в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна способност, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Би Би Си.
- Реклама -
От ведомството заявиха:
Министерството уточни, че семейството на военнослужещия е било уведомено и че няма други британски жертви вследствие на инцидента.
Премиерът Кеър Стармър изрази „дълбоките си съболезнования на семейството на член на въоръжените ни сили, който за съжаление загуби живота си днес“, добавяйки:
Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че е „дълбоко натъжен от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, посочвайки:
Не е известно в коя служба е служил загиналият или каква е била неговата роля. Според Би Би Си инцидентът не е причинен от вражески огън.
Британското правителство не разкрива точния брой свои военнослужещи в Украйна, но е известно, че малка група подпомага украинските сили и осигурява сигурност на дипломатическия персонал. Това е първата публично съобщена британска военна жертва от февруари 2022 г.
Председателят на Комисията по отбраната Танманджийт Синг Дези коментира:
Сраженията в Украйна продължават вече повече от три години след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.
Военнослужещ от Обединеното кралство е загинал в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна способност, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Би Би Си.
- Реклама -
От ведомството заявиха:
Министерството уточни, че семейството на военнослужещия е било уведомено и че няма други британски жертви вследствие на инцидента.
Премиерът Кеър Стармър изрази „дълбоките си съболезнования на семейството на член на въоръжените ни сили, който за съжаление загуби живота си днес“, добавяйки:
Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че е „дълбоко натъжен от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, посочвайки:
Не е известно в коя служба е служил загиналият или каква е била неговата роля. Според Би Би Си инцидентът не е причинен от вражески огън.
Британското правителство не разкрива точния брой свои военнослужещи в Украйна, но е известно, че малка група подпомага украинските сили и осигурява сигурност на дипломатическия персонал. Това е първата публично съобщена британска военна жертва от февруари 2022 г.
Председателят на Комисията по отбраната Танманджийт Синг Дези коментира:
Сраженията в Украйна продължават вече повече от три години след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.
Жалейка за англичанина.Дайте сега и другите наблюдаващи тестовете,как ги прибират обратно.