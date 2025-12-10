НА ЖИВО
          Британски военнослужещ загина в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна система

          Снимка: news.sky.com
          Военнослужещ от Обединеното кралство е загинал в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна способност, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Би Би Си.

          От ведомството заявиха:

          „Той беше ранен при трагичен инцидент, докато наблюдаваше украинските сили да тестват нова отбранителна способност, далеч от фронтовата линия.“

          Министерството уточни, че семейството на военнослужещия е било уведомено и че няма други британски жертви вследствие на инцидента.

          Премиерът Кеър Стармър изрази „дълбоките си съболезнования на семейството на член на въоръжените ни сили, който за съжаление загуби живота си днес“, добавяйки:

          „Тяхната служба и жертва никога няма да бъдат забравени.“

          Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че е „дълбоко натъжен от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, посочвайки:

          „Мислите ми са с неговото семейство, приятели и колеги в този момент на скръб.“

          Не е известно в коя служба е служил загиналият или каква е била неговата роля. Според Би Би Си инцидентът не е причинен от вражески огън.

          Британското правителство не разкрива точния брой свои военнослужещи в Украйна, но е известно, че малка група подпомага украинските сили и осигурява сигурност на дипломатическия персонал. Това е първата публично съобщена британска военна жертва от февруари 2022 г.

          Председателят на Комисията по отбраната Танманджийт Синг Дези коментира:

          „Този трагичен инцидент е ясен знак за рисковете, пред които са изправени онези, които служат на страната ни, дори когато оперират далеч от фронтовата линия.“

          Сраженията в Украйна продължават вече повече от три години след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

