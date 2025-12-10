За първи път Службата за външно и военно разузнаване на Дания класифицира Съединените щати като потенциална заплаха за националната сигурност. Това става ясно от доклад на агенцията за 2025 г., цитиран от Bloomberg. В документа се подчертава, че Вашингтон все по-често поставя собствените си интереси на преден план и прилага икономически и технологичен натиск дори спрямо своите партньори.

Според анализа на датските служби, САЩ „използват икономическата и технологичната си сила като инструмент на власт“ в международните отношения, което засяга и взаимодействието им със съюзнически държави. Особено внимание се обръща на засиления американски интерес към Гренландия, който се разглежда в контекста на „засилващата се конкуренция между великите сили в Арктика“.

Докладът съдържа сериозни констатации относно методите на американската външна политика. В него изрично се посочва:

„Съединените щати използват икономическата сила, включително заплахите от високи тарифи, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила, дори срещу съюзници“.

Въпреки новата класификация на САЩ, разузнаването на Дания продължава да определя Русия и Китай като основните заплахи за сигурността. Експертите предупреждават, че несигурността около ролята на САЩ като гарант за европейската отбрана може да мотивира Русия да увеличи хибридните си атаки срещу държави от НАТО. Регионът на Балтийско море е определен като „зона с най-висок риск“, където съществува вероятност Москва да прибегне до военна сила срещу Алианса.

Гренландия, която е автономна територия в състава на Дания, остава ключова точка на напрежение. Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нееднократно е изразявал позиция, че контролът и собствеността над най-големия остров в света са „абсолютно необходими“ за американската национална сигурност. В свои изказвания относно потенциалното анексиране на острова, Тръмп е коментирал възможността за закупуване на територията, но също така е отбелязвал, че не би изключил употребата на военна сила за постигане на тази цел.