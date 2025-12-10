Дебатите приключиха, депутатите гласуват вота на недоверие утре следобед (ОБОБЩЕНИЕ)

Депутатите започнаха работа с приемане на седмичната програма на Народното събрание, след което преминаха към ключовата точка – шестия вот на недоверие към кабинета. Вотът е внесен от ПП–ДБ и е подкрепен от депутатите на АПС и МЕЧ, а темата е „Провал в икономическата политика“.
Повод за поредното искане за оставка станаха масовите протести в страната, които според ПП–ДБ са резултат именно от икономическите решения на правителството.
Остри реплики в пленарната зала
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов представи мотивите за вота, като те към момента се подкрепят и от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.
Лидерът на ПП Асен Василев поиска оставката на председателя на парламента Росен Желязков и подчерта, че бюджетът за 2026 г. ясно показва приоритетите на кабинета.
След забележка от Рая Назарян той реагира остро и заяви:
Министърът на финансите Теменужка Петкова му отговори, че политическият диалог не бива да се води чрез лъжи и разделение:
Управляващите отговарят: мотивите са изчерпани
Александър Иванов (ГЕРБ–СДС) заяви, че 80% от мотивите във вота са отпаднали след редакцията на бюджета:
Той посочи и новите данни на Евростат:
Иванов определи вота като опит за дестабилизация на правителството и държавата.
Опозицията: кабинетът е под външно управление
По време на дебата думата взе и Станислав Балабанов, който изложи позицията на управляващото мнозинство, но получи забележка от Рая Назарян.
„Възраждане“ заявиха, че ще подкрепят вота.
Цончо Ганев заяви:
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов също подкрепи недоверието:
Край на дебата – гласуването е утре
След 4 часа разисквания дискусията приключи.
Рая Назарян обяви, че шестият вот на недоверие ще бъде подложен на гласуване утре в 13:30 часа.