Екзекуции в САЩ: Флорида изпълни смъртна присъда, още една предстои тази седмица

Мъж от американския щат Флорида, осъден за убийството на жена по време на обир, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция на 9 декември. Това е една от двете екзекуции, планирани в САЩ през тази седмица, предаде АФП.

Марк Джералдс, на 58 години, беше екзекутиран в 18:15 ч. местно време (01:15 ч. българско време) в щатския затвор на Флорида в Райфорд, след като се отказа от всички правни обжалвания срещу наложената му смъртна присъда.

Той беше осъден за убийството през 1989 г. на 33-годишната Треса Петибон, която е била пребита и намушкана в дома си.

Осмогодишният ѝ син открива тялото, когато се прибира от училище.

Флорида е извършила 18 екзекуции през тази година — повече от всеки друг американски щат.

Алабама и Тексас са извършили по 5.

Щатът Тенеси планира третата си екзекуция за годината на 11 декември.

Харолд Никълс, на 64 години, трябва да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция за изнасилването и убийството на 20-годишната Карън Пъли.

Общо 45 екзекуции са извършени в САЩ през тази година — най-много от 2010 г. насам.

Методи на изпълнение:

37 чрез смъртоносна инжекция

3 чрез разстрел

5 чрез азотна хипоксия – метод, при който осъденият се задушава от подаван азотен газ.

Експерти на ООН определят азотната хипоксия като „жестока и нечовешка“.

Смъртното наказание е отменено в 23 щата, а в Калифорния, Орегон и Пенсилвания има мораториум.

Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и още в първия си ден на поста призова за разширяване на неговото прилагане „за най-отвратителните престъпления“.