Екзекуции в САЩ: Флорида изпълни смъртна присъда, още една предстои тази седмица

Мъж от американския щат Флорида, осъден за убийството на жена по време на обир, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция на 9 декември. Това е една от двете екзекуции, планирани в САЩ през тази седмица, предаде АФП.
Марк Джералдс, на 58 години, беше екзекутиран в 18:15 ч. местно време (01:15 ч. българско време) в щатския затвор на Флорида в Райфорд, след като се отказа от всички правни обжалвания срещу наложената му смъртна присъда.
Той беше осъден за убийството през 1989 г. на 33-годишната Треса Петибон, която е била пребита и намушкана в дома си.
Осмогодишният ѝ син открива тялото, когато се прибира от училище.
Флорида е извършила 18 екзекуции през тази година — повече от всеки друг американски щат.
Алабама и Тексас са извършили по 5.
Щатът Тенеси планира третата си екзекуция за годината на 11 декември.
Харолд Никълс, на 64 години, трябва да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция за изнасилването и убийството на 20-годишната Карън Пъли.
Общо 45 екзекуции са извършени в САЩ през тази година — най-много от 2010 г. насам.
Методи на изпълнение:
- 37 чрез смъртоносна инжекция
- 3 чрез разстрел
- 5 чрез азотна хипоксия – метод, при който осъденият се задушава от подаван азотен газ.
Експерти на ООН определят азотната хипоксия като „жестока и нечовешка“.
Смъртното наказание е отменено в 23 щата, а в Калифорния, Орегон и Пенсилвания има мораториум.
Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и още в първия си ден на поста призова за разширяване на неговото прилагане „за най-отвратителните престъпления“.
