Държавите членки на Европейския съюз ще разполагат с възможност временно да отменят забраната за внос на руски газ, в случай че на тяхна територия бъде обявено извънредно положение. Тази опция е заложена в проект на регламент на ЕС, който предвижда изключения при форсмажорни обстоятелства.

- Реклама -

Въпреки желанието за по-твърд курс, окончателният текст отразява балансирано решение.

„Един от ключовите приоритети на Европейския парламент беше премахването на клаузата за спиране. Въпреки това, като част от общия компромис, тя беше запазена и може да бъде активирана от Европейската комисия, ако държава членка обяви извънредно положение в съответствие с Регламента за сигурността на доставките на газ“, се посочва в документа, цитиран от РИА Новости.

Механизмът за заобикаляне на санкциите ще действа при строги условия. Той ще бъде приложим единствено за покупки чрез краткосрочни договори и ще се използва изключително „за разрешаване на кризата“. Текстът конкретизира и времевите рамки:

„Може да продължи максимум четири седмици с възможност за удължаване“.

При задействане на тази процедура Европейската комисия ще бъде задължена да информира Европейския парламент и Съвета както за въвеждането на изключението, така и за всяко негово потенциално удължаване.

В началото на декември страните от общността постигнаха предварително споразумение относно графика за преустановяване на руските доставки.

Пълната забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) се очаква да влезе в сила в края на 2026 г.

се очаква да влезе в сила Ограниченията за тръбопроводен газ – през есента на 2027 г.

Според наличните изчисления, пълното ембарго върху руския газ би довело до загуба на над 17% от вноса на ЕС.

За компаниите, които нарушат бъдещите забрани, се предвиждат сериозни финансови санкции. Глобите ще бъдат в размер на най-малко 40 милиона евро, 3,5% от глобалния оборот на дружеството или 300% от прогнозния оборот на конкретната транзакция.

От Москва многократно са изразявали позиция, че отказът на Запада от директни покупки е грешка, която води до поскъпване на ресурсите и пренасочване на доставките през посредници.