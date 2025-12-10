Хулио Веласкес: Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала няма да играят утре

„Играчите са фокусирани. Не сме имали свободен ден тази седмица, тренирахме. Намирам момчетата абсолютно концентрирани за утрешния двубой. С идеята да изиграят добър мач и да го спечелят. Уважение към турнира и към противника. Трябва да подходим отговорно и да зарадваме нашите фенове.“ Това коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес преди утрешния двубой срещу Витоша (Бистрица) от осминафиналите за Купата на България.

- Реклама -

„Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме техни мачове. Наблюдавахме начина, по който играят, когато притежават топката и когато се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират на това, срещу кой играем и от коя дивизия е. Ще преценим какво е натоварването при играчите и моментното им състояние“, продължи той.

„Асен Митков е играч от отбора като всички останали. Както към него, така и към всички останали имам абсолютно доверие. Нашите задължения, като хора, които сме част от спортно-техническия щаб, е да направим така, че всички футболисти да показват най-доброто от себе си. Утре Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. Няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по нормален начин“, обясни Веласкес.

„Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата за мача, са Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала, който в близките часове очаква да стане баща“, разкри испанецът.

„Моят начин да процедирам е ден за ден и седмица за седмица. Ако трябва да оценим периода, в който сме тук, истината е, че се чувствам много щастлив. Радваме се на всеки един ден тук. Както през миналия сезон, така и сега имаме много добри резултати. До момента оценката ми е положителна. За всичко това допринасят всички служители в клуба. Трябва да поддържаме това ниво и да се опитваме да се подобряваме всеки ден“, доволен е специалистът.

„Мисля да направим добър мач, който да спечелим. Доволен съм от работата на абсолютно всички футболисти. Когато отвори трансферният прозорец, ще се опитаме да влагаме най-малко енергия“, завърши Веласкес.