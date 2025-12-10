Хулио Веласкес: Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала няма да играят утре

„Играчите са фокусирани. Не сме имали свободен ден тази седмица, тренирахме. Намирам момчетата абсолютно концентрирани за утрешния двубой. С идеята да изиграят добър мач и да го спечелят. Уважение към турнира и към противника. Трябва да подходим отговорно и да зарадваме нашите фенове.“ Това коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес преди утрешния двубой срещу Витоша (Бистрица) от осминафиналите за Купата на България.
„Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме техни мачове. Наблюдавахме начина, по който играят, когато притежават топката и когато се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират на това, срещу кой играем и от коя дивизия е. Ще преценим какво е натоварването при играчите и моментното им състояние“, продължи той.
„Асен Митков е играч от отбора като всички останали. Както към него, така и към всички останали имам абсолютно доверие. Нашите задължения, като хора, които сме част от спортно-техническия щаб, е да направим така, че всички футболисти да показват най-доброто от себе си. Утре Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. Няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по нормален начин“, обясни Веласкес.
„Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата за мача, са Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала, който в близките часове очаква да стане баща“, разкри испанецът.
„Моят начин да процедирам е ден за ден и седмица за седмица. Ако трябва да оценим периода, в който сме тук, истината е, че се чувствам много щастлив. Радваме се на всеки един ден тук. Както през миналия сезон, така и сега имаме много добри резултати. До момента оценката ми е положителна. За всичко това допринасят всички служители в клуба. Трябва да поддържаме това ниво и да се опитваме да се подобряваме всеки ден“, доволен е специалистът.
„Мисля да направим добър мач, който да спечелим. Доволен съм от работата на абсолютно всички футболисти. Когато отвори трансферният прозорец, ще се опитаме да влагаме най-малко енергия“, завърши Веласкес.