Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува остра позиция във Facebook по повод обстановката на антиправителствения протест в „Триъгълника на властта“. Той алармира за действия на държавните институции, които според него целят да влошат комуникацията на демонстрантите.

Мирчев описва ситуацията с думите: „Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави…Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят видиш ли здравето на протестиращите и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка.“

Според политика през целия ден се наблюдават проблеми с обхвата, като той изразява съмнение за целенасочена намеса. По думите му има „ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал“, срещу които не се предприемат действия.

В публикацията си Мирчев твърди, че крайната цел на тези действия е да се попречи на участниците в недоволството да споделят снимки и видео съдържание в реално време в социалните мрежи. Той отбелязва, че на предходните два протеста властите са постигнали този ефект. „Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни – смущенията са умишлени“, допълва той.

Междувременно от агенция „Фокус“ припомнят, че по-рано Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) публикува становище, с което категорично отрече твърденията за изкуствено заглушаване на сигнала в района на Ларгото.