      сряда, 10.12.25
          Ивайло Мирчев: Държавата праща РЗИ да премахва мобилни клетки по време на протеста

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува остра позиция във Facebook по повод обстановката на антиправителствения протест в „Триъгълника на властта“. Той алармира за действия на държавните институции, които според него целят да влошат комуникацията на демонстрантите.

          Мирчев описва ситуацията с думите: „Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави…Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят видиш ли здравето на протестиращите и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка.“

          Според политика през целия ден се наблюдават проблеми с обхвата, като той изразява съмнение за целенасочена намеса. По думите му има „ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал“, срещу които не се предприемат действия.

          В публикацията си Мирчев твърди, че крайната цел на тези действия е да се попречи на участниците в недоволството да споделят снимки и видео съдържание в реално време в социалните мрежи. Той отбелязва, че на предходните два протеста властите са постигнали този ефект. „Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни – смущенията са умишлени“, допълва той.

          Междувременно от агенция „Фокус“ припомнят, че по-рано Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) публикува становище, с което категорично отрече твърденията за изкуствено заглушаване на сигнала в района на Ларгото.

