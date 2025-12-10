НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Явор Божанков при дебатите за вота: Правителството да подаде оставка навреме

          0
          40
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Явор Божанков определи внесения вот на недоверие като повод правителството да подаде оставка навреме. Изявлението бе направено по време на обсъжданията в пленарна зала, касаещи искането за отстраняване на кабинета заради „провал в икономическата политика“.

          - Реклама -

          Според Божанков създаването на правителството се е основавало на емпатия и натрупаната умора от спиралата на непрестанни предсрочни избори. Той подчерта сложната конструкция на мнозинството: „То се крепи на разделената позиция – има проруски партии, но има и европейски, демократични“.

          По отношение на гражданското недоволство, депутатът от ПП–ДБ коментира, че реакциите срещу първоначално предложения бюджет са били само повод за обединение на хората, но коренът на проблема е друг. „Истинската причина я знаете и нищо не казвате. Започнахте този кабинет с въпроса кой е премиер и на кого е бюджетът и предизвикахте най-големите протести от десетилетия насам“, заключи Божанков.

          Агенция „Фокус“ припомня, че дебатите се провеждат на фона на масово недоволство, което прерасна в едни от най-мащабните протестни действия от десетилетия.

          От своя страна, по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за управлението през призмата на предстоящото приемане на единната европейска валута. Той посочи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като „остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото“.

          Депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Явор Божанков определи внесения вот на недоверие като повод правителството да подаде оставка навреме. Изявлението бе направено по време на обсъжданията в пленарна зала, касаещи искането за отстраняване на кабинета заради „провал в икономическата политика“.

          - Реклама -

          Според Божанков създаването на правителството се е основавало на емпатия и натрупаната умора от спиралата на непрестанни предсрочни избори. Той подчерта сложната конструкция на мнозинството: „То се крепи на разделената позиция – има проруски партии, но има и европейски, демократични“.

          По отношение на гражданското недоволство, депутатът от ПП–ДБ коментира, че реакциите срещу първоначално предложения бюджет са били само повод за обединение на хората, но коренът на проблема е друг. „Истинската причина я знаете и нищо не казвате. Започнахте този кабинет с въпроса кой е премиер и на кого е бюджетът и предизвикахте най-големите протести от десетилетия насам“, заключи Божанков.

          Агенция „Фокус“ припомня, че дебатите се провеждат на фона на масово недоволство, което прерасна в едни от най-мащабните протестни действия от десетилетия.

          От своя страна, по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за управлението през призмата на предстоящото приемане на единната европейска валута. Той посочи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като „остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки -
          Областната дирекция на МВР в Перник започна специализирана информационна кампания, насочена към възрастните хора в региона. Инициативата има за цел да подготви населението за...
          Крими

          39-годишен мъж е задържан за брутално домашно насилие и опит за душене с колан

          Владимир Висоцки -
          Софийска градска прокуратура повдигна обвинения и задържа за срок до 72 часа 39-годишен мъж за нанасяне на телесни повреди и отправяне на закани за...
          Политика

          Борисов в парламента: Бюджетът е поправен, няма да говоря за оставки преди еврото

          Владимир Висоцки -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа и икономическа ситуация в кулоарите на Народното събрание, акцентирайки върху корекциите в държавния бюджет и стратегическата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions