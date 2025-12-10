Депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Явор Божанков определи внесения вот на недоверие като повод правителството да подаде оставка навреме. Изявлението бе направено по време на обсъжданията в пленарна зала, касаещи искането за отстраняване на кабинета заради „провал в икономическата политика“.

Според Божанков създаването на правителството се е основавало на емпатия и натрупаната умора от спиралата на непрестанни предсрочни избори. Той подчерта сложната конструкция на мнозинството: „То се крепи на разделената позиция – има проруски партии, но има и европейски, демократични“.

По отношение на гражданското недоволство, депутатът от ПП–ДБ коментира, че реакциите срещу първоначално предложения бюджет са били само повод за обединение на хората, но коренът на проблема е друг. „Истинската причина я знаете и нищо не казвате. Започнахте този кабинет с въпроса кой е премиер и на кого е бюджетът и предизвикахте най-големите протести от десетилетия насам“, заключи Божанков.

Агенция „Фокус“ припомня, че дебатите се провеждат на фона на масово недоволство, което прерасна в едни от най-мащабните протестни действия от десетилетия.

От своя страна, по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за управлението през призмата на предстоящото приемане на единната европейска валута. Той посочи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като „остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото“.