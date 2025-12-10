Йотова: Домашното насилие изисква последователна политика

Домашното насилие и насилието над жени е спешен обществен проблем, който изисква последователна политика и реални действия. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова при откриването на конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“, организирана от Българския фонд за жените и Агенцията на ЕС за основните права.

Йотова определи ситуацията с абревиатурата SOS – символ на тревога и спешност – и подчерта, че държавата и обществото носят отговорност да реагират.

„Проблемът не е личен, нито само женски“

„Проблемът с насилието над жени и домашното насилие не е личен и не е само женски“, каза Йотова, подчертавайки, че мащабите на явлението го превръщат в заплаха за обществото.

Тя обърна внимание и на нарастващата агресия сред деца и ученици, която определи като „друга епидемия“.

Медиите показват трагедиите, но не и системния проблем

Вицепрезидентът критикува тенденцията медиите да отразяват случаи на домашно насилие едва при тежки инциденти:

„Зад статистиката стоят човешки съдби. Почти всеки от нас познава жена, преминала през физическо или психическо насилие.“

Тя предупреди, че общественото привикване към подобни новини притъпява чувствителността към проблема.

Липсва последователна държавна политика

По думите ѝ България все още няма достатъчно ясна и постоянна стратегия, въпреки препоръките на международни институции.

Йотова обърна особено внимание на:

забавените законодателни промени;

липсата на регистър и национална информационна система за случаите на домашно насилие;

за случаите на домашно насилие; недостига на кризисни центрове – по един минимум във всеки областен град;

– по един минимум във всеки областен град; ниското заплащане и недостига на квалифицирани психолози и социални работници.

„Извършителите често се чувстват безнаказани“

Вицепрезидентът подчерта тревожната тенденция жертвите да попадат в „капана на правни казуси“, докато насилниците нерядко остават без реални последици.

Тя отбеляза, че неподготвени служители в институциите често посрещат жертвите с неуважително отношение, което ги отказва да подават сигнали.

Ролята на НПО сектора

Йотова подчерта значението на неправителствените организации:

„Те са на първа линия и в много случаи – най-ефективните в помощта към жертвите.“

Тя настоя техният практически опит да бъде включван в законодателния процес и при изработването на политики.

Акцент върху превенцията и информираността

Вицепрезидентът посочи добри международни практики – например използването на кодов език по време на пандемията, който позволявал на жени да подават скрити сигнали за помощ.

„Широкото познание по темата държи будна обществената съвест.“

Послание към жертвите: „Заедно сме по-силни от насилието“

В заключение Йотова отправи силно емоционално послание към пострадалите: