Йотова: Домашното насилие изисква последователна политика

Домашното насилие и насилието над жени е спешен обществен проблем, който изисква последователна политика и реални действия. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова при откриването на конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“, организирана от Българския фонд за жените и Агенцията на ЕС за основните права.
Йотова определи ситуацията с абревиатурата SOS – символ на тревога и спешност – и подчерта, че държавата и обществото носят отговорност да реагират.
„Проблемът не е личен, нито само женски“
Тя обърна внимание и на нарастващата агресия сред деца и ученици, която определи като „друга епидемия“.
Медиите показват трагедиите, но не и системния проблем
Вицепрезидентът критикува тенденцията медиите да отразяват случаи на домашно насилие едва при тежки инциденти:
Тя предупреди, че общественото привикване към подобни новини притъпява чувствителността към проблема.
Липсва последователна държавна политика
По думите ѝ България все още няма достатъчно ясна и постоянна стратегия, въпреки препоръките на международни институции.
Йотова обърна особено внимание на:
- забавените законодателни промени;
- липсата на регистър и национална информационна система за случаите на домашно насилие;
- недостига на кризисни центрове – по един минимум във всеки областен град;
- ниското заплащане и недостига на квалифицирани психолози и социални работници.
„Извършителите често се чувстват безнаказани“
Вицепрезидентът подчерта тревожната тенденция жертвите да попадат в „капана на правни казуси“, докато насилниците нерядко остават без реални последици.
Тя отбеляза, че неподготвени служители в институциите често посрещат жертвите с неуважително отношение, което ги отказва да подават сигнали.
Ролята на НПО сектора
Йотова подчерта значението на неправителствените организации:
Тя настоя техният практически опит да бъде включван в законодателния процес и при изработването на политики.
Акцент върху превенцията и информираността
Вицепрезидентът посочи добри международни практики – например използването на кодов език по време на пандемията, който позволявал на жени да подават скрити сигнали за помощ.
Послание към жертвите: „Заедно сме по-силни от насилието“
В заключение Йотова отправи силно емоционално послание към пострадалите: