Юве продължава да се катери в ШЛ

Ювентус постигна втора поредна победа в основната фаза на Шампионска лига, след като спечели домакинството си срещу Пафос от 6-ия кръг с 2:0! Успехът за „Старата госпожа“ дойде след попадения на Уестън Маккени и Джонатан Дейвид, като по този начин отборът събра 9 точки и излезе на 17-о място, докато кипърците остават с 6 точки на 26-о място.

През първото полувреме на „Алианц Стейдиъм“ в Торино нямаше много сериозни опасности пред двете врати.

Въпреки това, гостите от Кипър можеха да стигнат до гол в 32-ата минута, когато Андерсон стреля след добавка от границата на наказателното поле, но уцели лявата греда!

След почивката Ювентус вдигна оборотите и в 67-ата минута Андреа Камбиазо намери Уестън Маккени в наказателното поле, където американският халф преодоля Неофитос Михаил с удар в горния ляв ъгъл!

Само 6 минути след това Кенан Йълдъз показа поглед върху играта и намери непокрития Джонатан Дейвид, който с хубав завършващ удар удвои аванса на Ювентус.

До края на срещата хората на Лучано Спалети удържаха своя аванс и се поздравиха с втората си поредна победа в Шампионска лига този сезон.