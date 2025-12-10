НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Юве продължава да се катери в ШЛ

          До края на срещата хората на Лучано Спалети удържаха своя аванс и се поздравиха с втората си поредна победа в Шампионска лига този сезон

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ювентус постигна втора поредна победа в основната фаза на Шампионска лига, след като спечели домакинството си срещу Пафос от 6-ия кръг с 2:0! Успехът за „Старата госпожа“ дойде след попадения на Уестън Маккени и Джонатан Дейвид, като по този начин отборът събра 9 точки и излезе на 17-о място, докато кипърците остават с 6 точки на 26-о място.

          - Реклама -

          През първото полувреме на „Алианц Стейдиъм“ в Торино нямаше много сериозни опасности пред двете врати.

          Въпреки това, гостите от Кипър можеха да стигнат до гол в 32-ата минута, когато Андерсон стреля след добавка от границата на наказателното поле, но уцели лявата греда!

          След почивката Ювентус вдигна оборотите и в 67-ата минута Андреа Камбиазо намери Уестън Маккени в наказателното поле, където американският халф преодоля Неофитос Михаил с удар в горния ляв ъгъл!

          Само 6 минути след това Кенан Йълдъз показа поглед върху играта и намери непокрития Джонатан Дейвид, който с хубав завършващ удар удвои аванса на Ювентус.

          До края на срещата хората на Лучано Спалети удържаха своя аванс и се поздравиха с втората си поредна победа в Шампионска лига този сезон.

          Ювентус постигна втора поредна победа в основната фаза на Шампионска лига, след като спечели домакинството си срещу Пафос от 6-ия кръг с 2:0! Успехът за „Старата госпожа“ дойде след попадения на Уестън Маккени и Джонатан Дейвид, като по този начин отборът събра 9 точки и излезе на 17-о място, докато кипърците остават с 6 точки на 26-о място.

          - Реклама -

          През първото полувреме на „Алианц Стейдиъм“ в Торино нямаше много сериозни опасности пред двете врати.

          Въпреки това, гостите от Кипър можеха да стигнат до гол в 32-ата минута, когато Андерсон стреля след добавка от границата на наказателното поле, но уцели лявата греда!

          След почивката Ювентус вдигна оборотите и в 67-ата минута Андреа Камбиазо намери Уестън Маккени в наказателното поле, където американският халф преодоля Неофитос Михаил с удар в горния ляв ъгъл!

          Само 6 минути след това Кенан Йълдъз показа поглед върху играта и намери непокрития Джонатан Дейвид, който с хубав завършващ удар удвои аванса на Ювентус.

          До края на срещата хората на Лучано Спалети удържаха своя аванс и се поздравиха с втората си поредна победа в Шампионска лига този сезон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Арсенал прегази Брюж и стъпи на върха в Шампионската лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал изнесе лекция по ефективност и класа, побеждавайки Брюж с категоричното 3:0 като гост в среща от Шампионската лига.  Нони Мадуеке бе големият герой...
          Спорт

          Виляреал се издъни неочаквано у дома

          Станимир Бакалов -
          Копенхаген победи Виляреал с 3:2 като гост в ранен мач от 6-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Мохамед Елиунуси откри резултата в полза...
          Спорт

          Аякс с драматичен обрат в Баку

          Станимир Бакалов -
          Аякс обърна като гост Карабах до 4:2 в мач от 6-ия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Срещата на стадион "Тофик Бахрамов" в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions