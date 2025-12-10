НА ЖИВО
          Кабинетът прати за ратификация договора за жп тунела към Северна Македония

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел. Това стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

          Документът носи подписите на българския заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и на неговия колега от Република Северна Македония – вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски.

          България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел

          Постигането на това междуправителствено споразумение е кулминация на дългогодишните усилия на българската държава и транспортното ведомство за осигуряване на железопътна свързаност между София и Скопие. Проектът е ключов за реализирането на стратегическия Коридор VIII, посочват от Министерския съвет.

          Текстът на споразумението регламентира конкретните задължения на двете държави по строителството на тунела в граничната зона, както и процедурите за обществени поръчки и строителен надзор, които трябва да отговарят на изискванията на ЕС и НАТО. След ратификацията на документа предстои изготвянето на график за подготовка и строителство, който ще бъде презентиран пред Европейската комисия и финансиращите институции. Планира се и създаването на смесен комитет за координация на дейностите по изграждане, експлоатация и поддръжка.

          МС одобри проектоспоразумение с РС Македония общ жп тунел МС одобри проектоспоразумение с РС Македония общ жп тунел

          Подписването на споразумението за транспортна свързаност се състоя в началото на ноември на жп гара Гюешево. На събитието присъстваха представители на Европейската комисия, ЕИБ, ЕБВР, Световната банка, както и дипломати от държави членки на ЕС и НАТО. Делегацията, водена от министър Гроздан Караджов, пристигна на мястото със знаковия „царски влак“.

