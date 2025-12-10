Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел. Това стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

- Реклама -

Документът носи подписите на българския заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и на неговия колега от Република Северна Македония – вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски.

Постигането на това междуправителствено споразумение е кулминация на дългогодишните усилия на българската държава и транспортното ведомство за осигуряване на железопътна свързаност между София и Скопие. Проектът е ключов за реализирането на стратегическия Коридор VIII, посочват от Министерския съвет.

Текстът на споразумението регламентира конкретните задължения на двете държави по строителството на тунела в граничната зона, както и процедурите за обществени поръчки и строителен надзор, които трябва да отговарят на изискванията на ЕС и НАТО. След ратификацията на документа предстои изготвянето на график за подготовка и строителство, който ще бъде презентиран пред Европейската комисия и финансиращите институции. Планира се и създаването на смесен комитет за координация на дейностите по изграждане, експлоатация и поддръжка.

Подписването на споразумението за транспортна свързаност се състоя в началото на ноември на жп гара Гюешево. На събитието присъстваха представители на Европейската комисия, ЕИБ, ЕБВР, Световната банка, както и дипломати от държави членки на ЕС и НАТО. Делегацията, водена от министър Гроздан Караджов, пристигна на мястото със знаковия „царски влак“.