Канада инвестира 1,7 млрд. CAD, за да привлече водещи международни учени

Канада обяви старт на мащабна програма на стойност 1,7 милиарда канадски долара (1,2 млрд. USD), целяща да привлече водещи международни изследователи. Инициативата е част от усилията за привличане на учени, които обмислят да напуснат САЩ заради политиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.

Водещи канадски институции – сред които най-голямата мрежа от болници в страната и Университетът в Торонто – вече обявиха многомилионни програми за привличане на специалисти, чиито проекти са били засегнати от сериозните съкращения в научното финансиране в САЩ по време на управлението на Тръмп.

Сега федералното правителство се включва с инициатива, която описва като „една от най-мащабните в света за привличане на изследователи“.

Целта на програмата, която не е насочена само към изследователи от САЩ, е „да се привлекат и подкрепят повече от 1 000 водещи международни и емигрантски учени“, включително и франкофонски специалисти, посочват министерствата на индустрията и здравеопазването.

На пресконференция министърът на индустрията Мелани Жоли заяви:

„Някои държави отвръщат гръб на академичната свобода. Ние няма да го направим.“

Тя подчерта, че инициативата е глобална, но добави:

„Знаем, че много хора на юг от границата вече проявяват интерес. Нашите университети вече водят разговори с тях.“

Експерти предупреждават, че политиките на американския президент могат да променят световната конкуренция за научни таланти, която дълги години е доминирана от американските университети, благодарение на стабилното федерално финансиране.

Най-силно засегнати в САЩ са изследвания в областта на климатичните промени, както и проекти, свързани с разнообразието, равенството и приобщаването.

През тази година и ЕС предприе стъпки за привличане на американски учени, представяйки пакет от стимули на стойност 500 млн. евро, за да направи блока „магнит за изследователи“.

Жоли отбеляза, че един от приоритетите е канадски учени, работещи в чужбина, да бъдат мотивирани да се върнат у дома.