НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Канада инвестира 1,7 млрд. CAD, за да привлече водещи международни учени

          0
          7
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Канада обяви старт на мащабна програма на стойност 1,7 милиарда канадски долара (1,2 млрд. USD), целяща да привлече водещи международни изследователи. Инициативата е част от усилията за привличане на учени, които обмислят да напуснат САЩ заради политиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.

          - Реклама -

          Водещи канадски институции – сред които най-голямата мрежа от болници в страната и Университетът в Торонто – вече обявиха многомилионни програми за привличане на специалисти, чиито проекти са били засегнати от сериозните съкращения в научното финансиране в САЩ по време на управлението на Тръмп.

          Сега федералното правителство се включва с инициатива, която описва като „една от най-мащабните в света за привличане на изследователи“.

          Целта на програмата, която не е насочена само към изследователи от САЩ, е „да се привлекат и подкрепят повече от 1 000 водещи международни и емигрантски учени“, включително и франкофонски специалисти, посочват министерствата на индустрията и здравеопазването.

          На пресконференция министърът на индустрията Мелани Жоли заяви:

          „Някои държави отвръщат гръб на академичната свобода. Ние няма да го направим.“

          Тя подчерта, че инициативата е глобална, но добави:

          „Знаем, че много хора на юг от границата вече проявяват интерес. Нашите университети вече водят разговори с тях.“

          Експерти предупреждават, че политиките на американския президент могат да променят световната конкуренция за научни таланти, която дълги години е доминирана от американските университети, благодарение на стабилното федерално финансиране.

          Най-силно засегнати в САЩ са изследвания в областта на климатичните промени, както и проекти, свързани с разнообразието, равенството и приобщаването.

          През тази година и ЕС предприе стъпки за привличане на американски учени, представяйки пакет от стимули на стойност 500 млн. евро, за да направи блока „магнит за изследователи“.

          Жоли отбеляза, че един от приоритетите е канадски учени, работещи в чужбина, да бъдат мотивирани да се върнат у дома.

          „Отдавна говорим за изтичане на мозъци в Канада. Надявам се, че сега ще успеем да върнем нашите хора у дома.“

          Канада обяви старт на мащабна програма на стойност 1,7 милиарда канадски долара (1,2 млрд. USD), целяща да привлече водещи международни изследователи. Инициативата е част от усилията за привличане на учени, които обмислят да напуснат САЩ заради политиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.

          - Реклама -

          Водещи канадски институции – сред които най-голямата мрежа от болници в страната и Университетът в Торонто – вече обявиха многомилионни програми за привличане на специалисти, чиито проекти са били засегнати от сериозните съкращения в научното финансиране в САЩ по време на управлението на Тръмп.

          Сега федералното правителство се включва с инициатива, която описва като „една от най-мащабните в света за привличане на изследователи“.

          Целта на програмата, която не е насочена само към изследователи от САЩ, е „да се привлекат и подкрепят повече от 1 000 водещи международни и емигрантски учени“, включително и франкофонски специалисти, посочват министерствата на индустрията и здравеопазването.

          На пресконференция министърът на индустрията Мелани Жоли заяви:

          „Някои държави отвръщат гръб на академичната свобода. Ние няма да го направим.“

          Тя подчерта, че инициативата е глобална, но добави:

          „Знаем, че много хора на юг от границата вече проявяват интерес. Нашите университети вече водят разговори с тях.“

          Експерти предупреждават, че политиките на американския президент могат да променят световната конкуренция за научни таланти, която дълги години е доминирана от американските университети, благодарение на стабилното федерално финансиране.

          Най-силно засегнати в САЩ са изследвания в областта на климатичните промени, както и проекти, свързани с разнообразието, равенството и приобщаването.

          През тази година и ЕС предприе стъпки за привличане на американски учени, представяйки пакет от стимули на стойност 500 млн. евро, за да направи блока „магнит за изследователи“.

          Жоли отбеляза, че един от приоритетите е канадски учени, работещи в чужбина, да бъдат мотивирани да се върнат у дома.

          „Отдавна говорим за изтичане на мозъци в Канада. Надявам се, че сега ще успеем да върнем нашите хора у дома.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Международни протести в подкрепа на стачкуващите служители на Starbucks в САЩ

          Красимир Попов -
          Работници на Starbucks и представители на синдикатите в Англия, Шотландия и още осем държави ще се включат в протести на 10 декември в подкрепа...
          Политика

          RSF: Израел носи отговорност за почти половината убити журналисти в света през годината

          Красимир Попов -
          Организацията „Репортери без граници“ (RSF) заяви, че Израел е отговорен за почти половината от всички журналисти, убити в света през изминалата година. Според данните...
          Политика

          Мария Корина Мачадо няма да живее в изгнание, увериха нейни сътрудници

          Красимир Попов -
          Нобеловата лауреатка за мир от Венецуела Мария Корина Мачадо, чиято настояща локация остава неизвестна, не планира да напуска страната и да заживее в изгнание,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions