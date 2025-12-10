НА ЖИВО
      сряда, 10.12.25
          Kiel Institute: Военната помощ за Украйна достигна минимални нива през 2025 година

          Военна помощ от САЩ
          Военна помощ от САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Военната помощ за Украйна може да достигне най-ниската си точка през 2025 г., предупреди германският мозъчен тръст Kiel Institute. Преди САЩ да започнат да се оттеглят от подкрепата си за Киев след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., американската страна предостави повече от половината от цялата военна подкрепа, предава УНИАН.

          Европейците първоначално успяха да компенсират тази празнина, но след това загубиха позиции. „Според наличните данни към октомври, Европа не успя да поддържа инерцията от първата половина на 2025 г.“, отбелязва Кристоф Требеш, ръководител на екипа на Kiel Institute, който проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана и предоставена на Украйна след руската инвазия на 24 февруари 2022 г.

          „Ако това забавяне продължи през следващите месеци, 2025 г. ще бъде годината с най-малкия обем нови ангажименти за помощ за Украйна“ от 2022 г. насам, предупреждава той.

          През първите десет месеца на 2025 г. Украйна получи 32,5 милиарда евро военна помощ, предимно от Европа. Само за два месеца съюзниците на Украйна ще трябва да допринесат с над 5 милиарда евро, за да достигнат най-слабата година (37,6 милиарда евро през 2022 г.), и над 9 милиарда евро, за да достигнат средното годишно ниво от 41,6 милиарда евро от 2022 до 2024 г.

          От юли до октомври обаче средното месечно разпределение е било само 2 милиарда евро.

          Според изследователи от Института в Кил, Франция, Германия и Обединеното кралство са удвоили или дори утроили помощта си, докато подкрепата на Италия е намаляла с 15%, а Испания изобщо не е отпуснала нова военна помощ през 2025 г.

