      сряда, 10.12.25
          Кметът на Ботевград спря митинг на ДПС заради недоволство на местните жители

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов обяви пред bTV, че е забранил митинг-шествието на ДПС – Ново Начало, планирано в града, въпреки че режимът по Закона за събранията, митингите и манифестациите е уведомителен. Той посочи, че местната общност е реагирала остро на намерението за протест в подкрепа на правителството.

          По думите му представители на ДПС София-област са подали уведомление за провеждане на мирен протест, но изборът на локация е породил съмнения:

          Според тях Ботевград е удобен за организацията на външни, внесени протестиращи, обясни кметът.

          Гавалюгов подчерта, че в Ботевград няма структура на ДПС, нито подкрепа за партията, което е предизвикало въпроси сред жителите:

          Надигна се вълна от недоволство. Звъняха хора, питаха защо тук, каза той.

          Кметът уточни, че законът предвижда конкретни основания, при които може да бъде наложена забрана на подобно събитие, и според него в случая тези условия са налице. Местните жители дори са започнали организация за контрапротест.

          Аргументите са, че ДПС не присъства в Ботевград и политически послания, отправени от Ботевград, но не от името на местната общност, ще подменят представителността и ще създадат внушения, че това са позиции на жителите на града, допълни Гавалюгов.

