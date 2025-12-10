Кметът на Ботевград спря митинг на ДПС заради недоволство на местните жители

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов обяви пред bTV, че е забранил митинг-шествието на ДПС – Ново Начало, планирано в града, въпреки че режимът по Закона за събранията, митингите и манифестациите е уведомителен. Той посочи, че местната общност е реагирала остро на намерението за протест в подкрепа на правителството.

По думите му представители на ДПС София-област са подали уведомление за провеждане на мирен протест, но изборът на локация е породил съмнения:

Според тях Ботевград е удобен за организацията на външни, внесени протестиращи, обясни кметът.



Гавалюгов подчерта, че в Ботевград няма структура на ДПС, нито подкрепа за партията, което е предизвикало въпроси сред жителите:

Надигна се вълна от недоволство. Звъняха хора, питаха защо тук, каза той.



Кметът уточни, че законът предвижда конкретни основания, при които може да бъде наложена забрана на подобно събитие, и според него в случая тези условия са налице. Местните жители дори са започнали организация за контрапротест.