      сряда, 10.12.25
          НачалоБългарияИкономика

          КНСБ се включва в протеста на медицинските специалисти и настоява за ръст на заплатите

          Снимка: БГНЕС
          КНСБ официално подкрепи националния протест на медицинските специалисти, като съобщи, че структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването ще се включат в днешната акция на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори.

          От синдиката призовават всички свои членове в здравния сектор да поставят протестни ленти на работното място и да изразят несъгласието си с политиката за заплащане, както и с липсата на яснота за бъдещото ѝ формиране. Протестиращите са поканени да застанат пред лечебните заведения между 11:00 и 12:00 часа.

          КНСБ напомня, че по време на заседанието на НСТС в понеделник организацията не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, след като от него отпаднаха предвидените средства за минимални стартови заплати.

          Вчера, по време на първото четене на Бюджет 2026 в парламентарната комисия, синдикатът отново настоя за осигуряване на средства за увеличение на възнагражденията в сектор „Здравеопазване“. В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти.

          КНСБ подчертава необходимостта от ясна и последователна политика за увеличаване на възнагражденията, основана на механизми на колективното трудово договаряне. Организацията припомня, че от април 2024 г. няма подписан нов Отраслов колективен трудов договор, което води до замразени доходи и липса на ключови социални придобивки в редица лечебни заведения.

          „Апелираме за възстановяване на социалния диалог за постигане на достойни възнаграждения в сектора“, заявяват от КНСБ.

          1. Няма КНСБ! Те са подлоги на Бойко и Пеевски! Само яхват протестите! Изгонете тези плазмодей!

