      сряда, 10.12.25
          Начало България Икономика

          Комисиите в парламента разглеждат бюджета за 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Парламентът навлиза в активната фаза на новата бюджетна процедура, като днес проектобюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде обсъждан в общо 10 комисии на Народното събрание.

          Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене трите ключови финансови закона – държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и този на Здравната каса.

          Сред основните параметри за следващата година е планирано увеличение на доходите в публичния сектор с 10%, като бюджетният дефицит остава фиксиран на 3%.
          Минималната работна заплата се предвижда да стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Размерът на майчинството през втората година се увеличава до 460 евро.

          От юли 2026 г. е заложено и повишение на пенсиите между 7 и 8%.

          В новия вариант на бюджета отпадат предложенията за увеличение на осигуровките с два процентни пункта, повишаването на данъка върху дивидента на 10%, както и изискването за въвеждане на специализиран софтуер за продажби при търговците.

          Очаква се трите бюджета да бъдат подложени на гласуване на първо четене в пленарната зала до края на седмицата.

