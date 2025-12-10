НА ЖИВО
          Общество

          Компенсация за столичани: 6 бонус дни към картите за градски транспорт

          Пола Жекова
          Пътниците, които са разполагали с валидна карта за градския транспорт в София по време на стачните действия в периода между 14 и 19 май, ще получат компенсация под формата на 6 допълнителни дни към своите абонаменти. Информацията бе потвърдена от организацията „Ние, потребителите“, след като е било изпратено официално писмо до Центъра за градска мобилност. В резултат на тези действия, Столичният общински съвет е гласувал решение за обезщетяване на всички засегнати граждани.

          Важно е потребителите да знаят, че тези бонус дни не се активират автоматично. Добавянето им става факт едва след изтичане на срока на валидност на настоящата карта и при извършване на първа валидация в превозно средство. По този начин пътниците имат възможността сами да преценят точния момент, в който да започнат да използват компенсацията.

          Възможността за активиране на допълнителните 6 дни ще бъде валидна до края на юни следващата година.

          От „Ние, потребителите“ се обръщат към гражданите с призив:

          „Не пропускайте тези допълнителни дни – това е ваше право, извоювано в интерес на всички пътуващи.“

