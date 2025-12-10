НА ЖИВО
          Европа

          Косово планира производство на боеприпаси – ограничена, но значима стъпка с потенциален ефект върху регионалната сигурност

          Снимка: SUHEJLO/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
          На Балканите, където балансите на сигурността остават крехки, а действията на държавите често се интерпретират извън реалния им контекст, дори малките стъпки могат да придобият особено значение. В този смисъл планираното производство на боеприпаси в Косово представлява ограничена, но потенциално значима инициатива, която може да повлияе върху възприятието за страната в областта на отбраната.

          Временно изпълняващият длъжността премиер на Косово Албин Курти потвърди, че първата фабрика за боеприпаси ще бъде изградена в Яховч край Гяковa, а производството се очаква да започне до края на 2026 г.

          Курти заяви:

          „Тази индустриална зона ще обслужва и други инвеститори… ще се произвеждат различни видове военни продукти – военни и цивилни дронове ‘Made in Kosovo’.“

          Споразумението за фабриката бе подписано на 16 декември 2024 г. между правителството на Косово и турската държавна компания MKE. Според предоставената информация в страната ще бъдат изградени производствени линии за куршуми и гранати, лаборатория, тестово оборудване, а експерти от MKE ще обучават косовските служители и ще оказват техническа помощ.

          От НАТО не коментират конкретно инициативата, но подчертават, че мисията КФОР остава фокусирана върху поддържането на сигурна среда в Косово, в тясно сътрудничество с косовската полиция и EULEX.

          Въпреки че НАТО не подкрепя официално трансформацията на Косовските сили за сигурност (KSF), Косово твърди, че процесът и закупеното въоръжение – за над 430 милиона евро – са в съответствие със стандартите на Алианса.

          Курти заяви:

          „С укрепването на Косовските сили за сигурност ние засилваме партньорството с нашите съюзници.“

          Американският пенсиониран полковник Рей Войчик вижда инициативата като „фантастична“ и подчертава, че тя е в унисон с очакванията към държави, стремящи се към членство в НАТО. Според него моментът е подходящ – както за укрепване на капацитета на Косово, така и за засилване на сътрудничеството със съюзниците, особено САЩ и Великобритания.

          „Косово обсъди тази инициатива конкретно със САЩ и Великобритания – двама от най-близките си съюзници, които я подкрепят силно.“

          Други експерти предупреждават, че проектът може да породи негативни възприятия в региона.
          Аргиро Картсонаки от Института за мир и политика за сигурност в Хамбург коментира:

          „Това може да захранва определени наративи и да създаде чувство на страх. А чувството на страх е толкова реално, колкото и реалната заплаха.“

          Сръбският президент Александър Вучич вече интерпретира инициативата като надпревара във въоръжаването, заявявайки, че Сърбия ще се защити срещу всеки потенциален агресор. Позиции в подобен дух изрази и председателят на Комисията по отбраната в сръбския парламент Милован Дрецун, който твърди, че турската фабрика в Косово застрашава сигурността на сърбите – без да представи доказателства.

          В същото време Сърбия остава доминиращата военна сила в региона, с отбранителен бюджет от 2,2 милиарда долара през 2024 г., срещу 162 милиона за Косово. Сърбия е и водещият износител на оръжия на Балканите, с дял от над 65%.

          Полковник Войчик подчертава, че Косово трябва ясно да комуникира отбранителния характер на своите инициативи:

          „За малкото оръжия или боеприпаси, които Косово ще произведе, няма причина сърбите да се тревожат.“

          Не е ясно какъв точно тип боеприпаси Косово планира да произвежда. Министърът на отбраната Ейуп Македонци е заявил, че целта не е пълна самодостатъчност, а намаляване на зависимостта от външни доставчици чрез производство на най-трудните и широко използвани боеприпаси.

          Картсонаки предупреждава и за финансовия аспект:

          „Проблемът е, че една малка държава с висока бедност и безработица трудно може да си позволи голяма отбранителна индустрия.“

          Войчик приема това, но подчертава, че засиленият контрол от САЩ, Великобритания и НАТО минимизира риска от лошо управление.

          „САЩ не биха помагали толкова години, ако имаше опасения за корупция в Министерството на отбраната.“

          САЩ поддържат базата Camp Bondsteel, най-голямата американска база на Балканите, а НАТО разполага с над 4000 мироопазващи войници, основно в северната част на Косово.

          Увеличаването на отбранителния бюджет на Косово и глобалният ръст в оръжейната индустрия – 679 милиарда долара оборот през 2024 г. – създават благоприятна среда за подобни проекти.

          Според полковник Войчик:

          „Производството в Косово може да е полезно и за съюзниците от НАТО, включително Украйна.“

