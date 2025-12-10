НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов: Оставка може да има още през януари

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви пред журналисти в парламента, че „най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството най-скоро да подаде оставка“. Коментарът му дойде по време на дебатите по шестия вот на недоверие към кабинета.

          Костадинов допуска, че оставка е възможна още през януари, като според него управляващите тогава ще обявят, че са изпълнили „главната си геополитическа цел“ –

          „да унищожат българския лев и българската държавност“.

          Той подчерта, че евентуално отстъпление на правителството няма да бъде заради влизането в еврозоната, а защото кабинетът е бил „принуден да се оттегли“.

          „Дебатите са вяли, държавата е в тежко финансово състояние“

          Лидерът на „Възраждане“ определи настоящите парламентарни дебати като „изключително вяли“, а финансовото състояние на държавата – като тревожно:

          „Пари няма, задълженията растат с големи темпове.“

          Той предупреди, че България може да се окаже в ситуация, „подобна на гръцката“, при която за да бъдат правени капиталови разходи, държавата ще трябва да тегли заеми.

          По думите му новият вариант на бюджета не е по-добър от предходния, тъй като дългът остава почти непроменен – свален от 21 млрд. лева на 20 млрд. лева, което той определи като козметична разлика.

          Предсрочни избори и промени в Изборния кодекс

          Запитан дали вижда перспектива за предсрочни избори, Костадинов заяви, че това изисква корекции в изборното законодателство.

          Той повтори позицията на „Възраждане“, че изборните правила трябва да се променят, за да има честен вот.

          За НСО и охраната на депутати

          По повод предложението на „Да, България“ охраната за депутати от НСО да отпадне, Костадинов припомни, че още през 2021 г. „Възраждане“ е внесла подобен текст, който е предвиждал отпадане на охраната за бивши министър-председатели.

          „НСО не трябва да охранява депутати и бивши премиери. Единствено председателят и заместник-председателите на парламента трябва да имат такава защита.“

          Коментар за митинга в Стара Загора

          Лидерът на „Възраждане“ коментира и вчерашния митинг в Стара Загора, подкрепен от местната структура на ГЕРБ. Според него това е било показателно за липсата на обществена подкрепа към управляващите:

          „Правителството няма подкрепа дори сред своите хора.“

          Той добави, че лидерът на ДПС–НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се е „скрил“ от собствените си митинги, а партията му вече не разполага с предишната си електорална сила.

