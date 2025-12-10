Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с официална позиция относно съмненията за проблеми с мобилните комуникации в центъра на София. Повод за реакцията на регулатора станаха твърдения на депутати по време на дебатите за вота на недоверие в Народното събрание, че сигналът в района на Ларгото е нарушен.

- Реклама -

От пресцентъра на КРС информираха, че на 10 декември, в часовия диапазон от 12:00 до 17:00 ч., екипи на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ са извършили детайлни проверки и измервания на местата с планирани протестни действия. Заключението на експертите е, че „според резултатите от техническата проверка към този момент не са установени смущения в обхвата, а качеството на връзката и покритието са в нормите“.

В позицията си регулаторът категорично посочва, че не е констатирано заглушаване на сигнала. От КРС разясняват, че при струпване на голям брой хора на една локация, съчетано с множество едновременни видеоизлъчвания „на живо“ от медиите, клетките на мобилните оператори се претоварват. Това може да доведе до затруднения при свързването, като подобно натоварване невинаги може да бъде напълно компенсирано с допълнителни технически средства.

На фона на техническите спорове, политическото напрежение остава високо. Утре в 13:30 часа народните представители ще гласуват по внесения вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Това е шестият опит за сваляне на правителството на Росен Желязков, иницииран миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен от формациите „Алианс за права и свободи“ (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).