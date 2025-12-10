НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КРС: Няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал на Ларгото, мрежата е претоварена

          0
          29
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с официална позиция относно съмненията за проблеми с мобилните комуникации в центъра на София. Повод за реакцията на регулатора станаха твърдения на депутати по време на дебатите за вота на недоверие в Народното събрание, че сигналът в района на Ларгото е нарушен.

          - Реклама -

          От пресцентъра на КРС информираха, че на 10 декември, в часовия диапазон от 12:00 до 17:00 ч., екипи на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ са извършили детайлни проверки и измервания на местата с планирани протестни действия. Заключението на експертите е, че „според резултатите от техническата проверка към този момент не са установени смущения в обхвата, а качеството на връзката и покритието са в нормите“.

          В позицията си регулаторът категорично посочва, че не е констатирано заглушаване на сигнала. От КРС разясняват, че при струпване на голям брой хора на една локация, съчетано с множество едновременни видеоизлъчвания „на живо“ от медиите, клетките на мобилните оператори се претоварват. Това може да доведе до затруднения при свързването, като подобно натоварване невинаги може да бъде напълно компенсирано с допълнителни технически средства.

          На фона на техническите спорове, политическото напрежение остава високо. Утре в 13:30 часа народните представители ще гласуват по внесения вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Това е шестият опит за сваляне на правителството на Росен Желязков, иницииран миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен от формациите „Алианс за права и свободи“ (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

          Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с официална позиция относно съмненията за проблеми с мобилните комуникации в центъра на София. Повод за реакцията на регулатора станаха твърдения на депутати по време на дебатите за вота на недоверие в Народното събрание, че сигналът в района на Ларгото е нарушен.

          - Реклама -

          От пресцентъра на КРС информираха, че на 10 декември, в часовия диапазон от 12:00 до 17:00 ч., екипи на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ са извършили детайлни проверки и измервания на местата с планирани протестни действия. Заключението на експертите е, че „според резултатите от техническата проверка към този момент не са установени смущения в обхвата, а качеството на връзката и покритието са в нормите“.

          В позицията си регулаторът категорично посочва, че не е констатирано заглушаване на сигнала. От КРС разясняват, че при струпване на голям брой хора на една локация, съчетано с множество едновременни видеоизлъчвания „на живо“ от медиите, клетките на мобилните оператори се претоварват. Това може да доведе до затруднения при свързването, като подобно натоварване невинаги може да бъде напълно компенсирано с допълнителни технически средства.

          На фона на техническите спорове, политическото напрежение остава високо. Утре в 13:30 часа народните представители ще гласуват по внесения вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Това е шестият опит за сваляне на правителството на Росен Желязков, иницииран миналия петък от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен от формациите „Алианс за права и свободи“ (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори

          Екип Евроком -
          Масови протести обхванаха ключови градове в страната, като хиляди граждани в Пловдив, Варна и Бургас излязоха на улиците с искания за оставка на правителството....
          Крими

          От последните минути: Първи задържани на протеста в София

          Никола Павлов -
          Двама души са задържани по време на антиправителствения протест в София, съобщиха от СДВР. И двамата са били спрени на специално изградените контролно-пропускателни пунктове...
          Политика

          Ивайло Мирчев: Държавата праща РЗИ да премахва мобилни клетки по време на протеста

          Владимир Висоцки -
          Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев публикува остра позиция във Facebook по повод обстановката на антиправителствения протест в "Триъгълника на властта". Той алармира за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions