НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Кубрат Пулев: Какво ме мотивира ли? Чувствам се най-добрия, чувствам се страхотно

          „За мен и баща ми беше мечта да бъда световен шампион и заради това започнах с бокса" - допълни Кобрата

          0
          46
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В сряда се проведе официалната пресконференция преди предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев на 12 декември. По всяка вероятност победителят от спора в Дубай ще се изправи срещу Моузес Итаума, след като на първоначален етап българинът отказа да го направи. 

          - Реклама -

          Българинът заговори за дългия изминат път и сподели, че още се чувства енергичен и мотивиран да върне световната титла в България,. Пулев се изказа с уважение за съперника си и смята, че няма да е лесен мач.

          „За мен и баща ми беше мечта да бъда световен шампион и заради това започнах с бокса. Баща ми беше влюбен в бокса. Заради това и аз го заобичах. Пътят беше дълъг, имам над 300 аматьорски двубоя и още много професионални. Благодаря на Бог, че имам тази възможност да се бия за тази титла. 

          Ще се радвам, ако победя и занеса титлата в България. 

          Какво ме мотивира ли? Чувствам се най-добрия, чувствам се страхотно. Имам много енергия. Чувствам се страхотно, когато отида на тренировка. Заради това съм световен шампион и искам да защитя титлата. 

          Мурат също е страхотен шампион. Той има много опит. Ще покажа, че съм по-добрия в петък. 

          Няма да е лесен двубой, защото е добър боец. Когато е лесно, не е толкова хубаво“, призна Пулев.

          В сряда се проведе официалната пресконференция преди предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев на 12 декември. По всяка вероятност победителят от спора в Дубай ще се изправи срещу Моузес Итаума, след като на първоначален етап българинът отказа да го направи. 

          - Реклама -

          Българинът заговори за дългия изминат път и сподели, че още се чувства енергичен и мотивиран да върне световната титла в България,. Пулев се изказа с уважение за съперника си и смята, че няма да е лесен мач.

          „За мен и баща ми беше мечта да бъда световен шампион и заради това започнах с бокса. Баща ми беше влюбен в бокса. Заради това и аз го заобичах. Пътят беше дълъг, имам над 300 аматьорски двубоя и още много професионални. Благодаря на Бог, че имам тази възможност да се бия за тази титла. 

          Ще се радвам, ако победя и занеса титлата в България. 

          Какво ме мотивира ли? Чувствам се най-добрия, чувствам се страхотно. Имам много енергия. Чувствам се страхотно, когато отида на тренировка. Заради това съм световен шампион и искам да защитя титлата. 

          Мурат също е страхотен шампион. Той има много опит. Ще покажа, че съм по-добрия в петък. 

          Няма да е лесен двубой, защото е добър боец. Когато е лесно, не е толкова хубаво“, призна Пулев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия е изхвърлила една от най-силните бригади на ВСУ от Северск, украинската съпротива в града практически е прекратена

          Иван Христов -
          Северск практически е под контрола на руската армия, като съпротивата на украинската армия в града е почти прекратена, пише „Военная Хроника“. От Северск е...
          Политика

          Желязков: Трябва да уважаваме различното мнение, за да съхраним демократичния избор на България

          Десислава Димитрова -
          „Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви Желязков.
          Тенис

          Арина Сабаленка: Смятам, че не е честно жената да се сблъсква с биологични мъже

          Николай Минчев -
          Световната № 1 Арина Сабаленка заяви, че според нея не е честно да се позволява на транссексуални жени да се състезават в турнирите на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions