Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)

Това заяви пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов, попитан дали правителството трябва да подаде оставка, каквото беше искането от последния протест в София, състоял се на 1-и декември.
Иванов беше категоричен, че в настоящия момента следва да си зададем въпроса какво следва, ако настоящото управление падне от власт.
Народният представител обясни, че при разпадане на настоящото управление държавата ще остане без бюджет, което ще застраши увеличението на заплатите на младите лекари и медицинските сестри, както и други увеличени плащания, свързани с бюджета.
Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел.
„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви Желязков.
Когато падне правителството следва нормализиране на живота в България. Имено правителстото вкара държавата в хаос, дестабилизация и дългова спирала.