Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)

„Безотговорно е държавата да се хвърля в хаос. Светът около нас ври и кипи – и политически, и военно ври и кипи. „

Това заяви пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов, попитан дали правителството трябва да подаде оставка, каквото беше искането от последния протест в София, състоял се на 1-и декември.

Иванов беше категоричен, че в настоящия момента следва да си зададем въпроса какво следва, ако настоящото управление падне от власт.

„Човек трябва да мисли не само за мига, а и за утрешния ден, и за поколенията. Какво смятате, че ще се случи, ако днес ние така безотговорно хвърлим оставка?“

Народният представител обясни, че при разпадане на настоящото управление държавата ще остане без бюджет, което ще застраши увеличението на заплатите на младите лекари и медицинските сестри, както и други увеличени плащания, свързани с бюджета.