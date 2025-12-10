НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)

          1
          74
          Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)
          Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)
          Народният представител обясни, че при разпадане на настоящото управление държавата ще остане без бюджет, което ще застраши увеличението на заплатите на младите лекари и медицинските сестри, както и други увеличени плащания, свързани с бюджета.
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Безотговорно е държавата да се хвърля в хаос. Светът около нас ври и кипи – и политически, и военно ври и кипи. „

          Това заяви пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов, попитан дали правителството трябва да подаде оставка, каквото беше искането от последния протест в София, състоял се на 1-и декември.

          - Реклама -

          Иванов беше категоричен, че в настоящия момента следва да си зададем въпроса какво следва, ако настоящото управление падне от власт.

          „Човек трябва да мисли не само за мига, а и за утрешния ден, и за поколенията. Какво смятате, че ще се случи, ако днес ние така безотговорно хвърлим оставка?“

          Народният представител обясни, че при разпадане на настоящото управление държавата ще остане без бюджет, което ще застраши увеличението на заплатите на младите лекари и медицинските сестри, както и други увеличени плащания, свързани с бюджета.

          „Безотговорно е държавата да се хвърля в хаос. Светът около нас ври и кипи – и политически, и военно ври и кипи. „

          Това заяви пред „Евроком“ депутатът от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов, попитан дали правителството трябва да подаде оставка, каквото беше искането от последния протест в София, състоял се на 1-и декември.

          - Реклама -

          Иванов беше категоричен, че в настоящия момента следва да си зададем въпроса какво следва, ако настоящото управление падне от власт.

          „Човек трябва да мисли не само за мига, а и за утрешния ден, и за поколенията. Какво смятате, че ще се случи, ако днес ние така безотговорно хвърлим оставка?“

          Народният представител обясни, че при разпадане на настоящото управление държавата ще остане без бюджет, което ще застраши увеличението на заплатите на младите лекари и медицинските сестри, както и други увеличени плащания, свързани с бюджета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кабинетът прати за ратификация договора за жп тунела към Северна Македония

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел.
          Политика

          Желязков: Трябва да уважаваме различното мнение, за да съхраним демократичния избор на България

          Десислава Димитрова -
          „Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви Желязков.
          Правосъдие

          Съдията по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов си направи отвод

          Никола Павлов -
          Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд си направи отвод по наказателното производство срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането за отстраняването му бе...

          1 коментар

          1. Когато падне правителството следва нормализиране на живота в България. Имено правителстото вкара държавата в хаос, дестабилизация и дългова спирала.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions