Ливърпул най-накрая се завърна на пътя на победите 

Намиращият се в сериозна криза Ливърпул спечели с 1:0 визитата си на европейския вицешампион Интер на „Джузепе Меаца“.

Доминик Собослай вкара единствения гол в мача от дузпа в 88-ата минута. Големият грешник за „нерадзурите“ бе Алесандро Бастони, задържал за фланелката Флориан Вирц в наказателното поле.

Интер на Кристиан Киву и Ливърпул на Арне Слот имат по 12 точки след шест изиграни кръга в Шампионска лига.

В първите 10-15 минути „червените“ от Мърсисайд бяха малко по-активни, макар да не стигаха до нещо интересно пред Ян Зомер. Рано-рано на Кристиан Киву му се наложи да направи принудителна смяна – Пьотр Желински влезе на мястото на Хакан Чалханоглу.

Първото спасяване на Зомер дойде в 18-ата минута, когато Къртис Джоунс стреля по тревата от 20 и няколко метра. Секунди по-късно и Райън Гравенберх опита сходен удар – резултатът отново бе спасяване на Зомер.

„Нерадзурите“ отвърнаха с блокиран удар на Лаутаро Мартинес. Ливърпул също имаше какво да каже – Юго Екитике избяга на Франческо Ачерби и от малък ъгъл опита да вкара в мрежата на Зомер, отклонил в корнер.

В 32-ата минута Ибрахима Конате прати топката във вратата на Интер. След дълъг ВАР преглед попадението на централния защитник бе отменено, защото Юго Екитике отклони топката с ръка при асистенцията си след центрирането.

В следващата атака играчите на Интер имаха претенции за дузпа. Топката се отклони в прибраната ръка на Върджил ван Дайк след удар на Ян Бисек и сигнал не последва. Две минути след това страхотен шут на Николо Барела от пряк свободен удар прелетя покрай дясната греда на Алисон Бекер.

В 42-ата минута Пьотр Желински нанесе първия си изстрел в мача. Той опита да изненада Алисон от дъгата на наказателното, но стреля над вратата на бразилеца.

Сетните мигове от първата част бяха под диктовката на Интер, а на Алисон му се наложи да вади топката от самата голлиния след хубав изстрел с глава на капитана Лаутаро Мартинес.

В началото на втората част Александър Исак припомни, че е на терена и шутира от дистанция, но покрай вратата на италианския вицешампион. Отново мърсисайдци създадоха следващата добра ситуация. Алесандро Бастони едва не заби топката в собствената си врата, опитвайки да изчисти полувисоко центриране от левия фланг. Интер отговори с бърза контра, на чийто връх се озова Лаутаро Мартинес. Пореден удар на аржентинеца бе блокиран в сетния момент.

Маркус Тюрам потърси далечния ъгъл на вратата на Алисон в 65-ата минута. Ударът на френския цнетрален нападател мина на сантиметри от лявата греда на Ливърпул. Точно при изминаването на 68 минути игра Мануел Аканджи застана с тялото си пред изстреляна от Екитике топка към вратата на своя тим.

Най-добрият шанс за Ливърпул дойде десетина минути преди края. Конър Брадли излезе на стрелкова позиция, макар и от малък ъгъл. Десният бек шутира в обсега на Зомер, който се намеси решително.

В 88-ата минута Ливърпул поведе от дузпа. Доминик Собослай преодоля Ян Зомер от бялата точка, след като наказателният удар за мърсисайдци бе отсъден за задържане на Флориан Вирц от страна на Алесандро Бастони – 0:1.