      сряда, 10.12.25
          Марсилия потрепери сериозно при гостуването си на Роял Юнион за победата

          Роял Юнион записа 4-а загуба, като има и две победи и е на 25-ото място

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Марсилия победи като гост белгийския Роял Юнион с 3:2 в Андерлехт, като френският тим трябваше да потрепери доста за успеха, а две попадения на домакините бяха отменени заради засади.

          Двубоят бе от 6-ия кръг в основния етап на Шампионска лига.

          Израелският нападател Анан Халаили даде преднина на Роял Юнион още в 5-ата минута.

          Игор Пайшао изравни в 15-ата минути след асистенция на Пиер-Емерик Обамеянг.

          В 41-ака минута гостите стигнаха и до пълен обрат, след като Мейсън Грийнууд бе на точното място в точното време за 2:1. Асистенцията бе отново на Обамеянг.

          В 58-ата минута отново Грийнууд бе точен за 3:1 за Марсилия.

          Това не отказа домакините, които върнаха едно попадение в 71-ата минута чрез Халаили, негово второ в мача.

          В 78-ата минута Кевин Мак Алистър вкара и трети гол за Роял Юнион, който бе отменен заради засада.

          В добавеното време Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид вкара нов гол за Роял Юнион, но той бе отменен заради засада.

          За Марсилия това е 3-а победа в този етап на турнира, като отбора има и 3 загуби, като е в средата на класирането.

          Роял Юнион записа 4-а загуба, като има и две победи и е на 25-ото място.

