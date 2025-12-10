Марсилия потрепери сериозно при гостуването си на Роял Юнион за победата

Марсилия победи като гост белгийския Роял Юнион с 3:2 в Андерлехт, като френският тим трябваше да потрепери доста за успеха, а две попадения на домакините бяха отменени заради засади.

Двубоят бе от 6-ия кръг в основния етап на Шампионска лига.

Израелският нападател Анан Халаили даде преднина на Роял Юнион още в 5-ата минута.

Игор Пайшао изравни в 15-ата минути след асистенция на Пиер-Емерик Обамеянг.

В 41-ака минута гостите стигнаха и до пълен обрат, след като Мейсън Грийнууд бе на точното място в точното време за 2:1. Асистенцията бе отново на Обамеянг.

В 58-ата минута отново Грийнууд бе точен за 3:1 за Марсилия.

Това не отказа домакините, които върнаха едно попадение в 71-ата минута чрез Халаили, негово второ в мача.

В 78-ата минута Кевин Мак Алистър вкара и трети гол за Роял Юнион, който бе отменен заради засада.

В добавеното време Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид вкара нов гол за Роял Юнион, но той бе отменен заради засада.

За Марсилия това е 3-а победа в този етап на турнира, като отбора има и 3 загуби, като е в средата на класирането.

Роял Юнион записа 4-а загуба, като има и две победи и е на 25-ото място.