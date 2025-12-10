НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Масов протест в триъгълника на властта: „Вън Пеевски и Борисов“ и искане за оставка на кабинета „Желязков“

          0
          222
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Стотици хиляди граждани изпълниха т.нар. триъгълник на властта в София на поредна мащабна демонстрация срещу управлението. Протестът се провежда под категоричното мото: „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“.

          - Реклама -

          Политическото напрежение беляза деня още от сутринта, когато Народното събрание дебатира повече от 4 часа внесения от „Продължаваме промяната – Демократична България“ вот на недоверие. Мотивът за искането е икономическата политика на кабинета. В хода на парламентарните разисквания стана ясно, че четирите партии, подкрепящи управлението, са консолидирани и ще гласуват против свалянето на правителството.

          Очаква се недоволството тази вечер да обхване не по-малко от 35 града в България и чужбина. Днешното събитие е третата голяма демонстрация през последните седмици, следвайки протестите от 26 ноември и 1 декември. Първоначалното напрежение бе провокирано от опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, които бяха прокарани без реален дебат. Исканията обаче бързо ескалираха в настояване за оставка на кабинета „Желязков“ и пълно оттегляне на Бойко Борисов и Делян Пеевски от обществено-политическия живот в страната. Организаторите уточняват, че днес протестът ще протече без шествие.

          Още преди официалното начало на демонстрацията в 17:00 ч., напрежението се повиши. Десетки студенти се събраха пред Ректората на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и НАТФИЗ, за да поискат оставката на властта. Младите хора скандираха „Много сме, силни сме“ и „Мафията вън“. Те изпълниха и песен, съдържаща думите: „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“.

          Студентите от НАТФИЗ и СУ, подкрепени от колегите си от Юридическия факултет, блокираха улица „Раковски“. Засилено е полицейското присъствие в района между сградата на Народното събрание и Софийския университет, където са разположени множество униформени служители и техника на жандармерията. Към момента движението в останалата част не е ограничено.

          Стотици хиляди граждани изпълниха т.нар. триъгълник на властта в София на поредна мащабна демонстрация срещу управлението. Протестът се провежда под категоричното мото: „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“.

          - Реклама -

          Политическото напрежение беляза деня още от сутринта, когато Народното събрание дебатира повече от 4 часа внесения от „Продължаваме промяната – Демократична България“ вот на недоверие. Мотивът за искането е икономическата политика на кабинета. В хода на парламентарните разисквания стана ясно, че четирите партии, подкрепящи управлението, са консолидирани и ще гласуват против свалянето на правителството.

          Очаква се недоволството тази вечер да обхване не по-малко от 35 града в България и чужбина. Днешното събитие е третата голяма демонстрация през последните седмици, следвайки протестите от 26 ноември и 1 декември. Първоначалното напрежение бе провокирано от опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, които бяха прокарани без реален дебат. Исканията обаче бързо ескалираха в настояване за оставка на кабинета „Желязков“ и пълно оттегляне на Бойко Борисов и Делян Пеевски от обществено-политическия живот в страната. Организаторите уточняват, че днес протестът ще протече без шествие.

          Още преди официалното начало на демонстрацията в 17:00 ч., напрежението се повиши. Десетки студенти се събраха пред Ректората на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и НАТФИЗ, за да поискат оставката на властта. Младите хора скандираха „Много сме, силни сме“ и „Мафията вън“. Те изпълниха и песен, съдържаща думите: „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“.

          Студентите от НАТФИЗ и СУ, подкрепени от колегите си от Юридическия факултет, блокираха улица „Раковски“. Засилено е полицейското присъствие в района между сградата на Народното събрание и Софийския университет, където са разположени множество униформени служители и техника на жандармерията. Към момента движението в останалата част не е ограничено.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Ивайло Мирчев: Държавата праща РЗИ да премахва мобилни клетки по време на протеста

          Владимир Висоцки -
          Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев публикува остра позиция във Facebook по повод обстановката на антиправителствения протест в "Триъгълника на властта". Той алармира за...
          Общество

          КРС: Няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал на Ларгото, мрежата е претоварена

          Владимир Висоцки -
          Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с официална позиция относно съмненията за проблеми с мобилните комуникации в центъра на София. Повод за реакцията...
          Общество

          Кабинетът прати за ратификация договора за жп тунела към Северна Македония

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions