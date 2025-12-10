Стотици хиляди граждани изпълниха т.нар. триъгълник на властта в София на поредна мащабна демонстрация срещу управлението. Протестът се провежда под категоричното мото: „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“.

Политическото напрежение беляза деня още от сутринта, когато Народното събрание дебатира повече от 4 часа внесения от „Продължаваме промяната – Демократична България“ вот на недоверие. Мотивът за искането е икономическата политика на кабинета. В хода на парламентарните разисквания стана ясно, че четирите партии, подкрепящи управлението, са консолидирани и ще гласуват против свалянето на правителството.

Очаква се недоволството тази вечер да обхване не по-малко от 35 града в България и чужбина. Днешното събитие е третата голяма демонстрация през последните седмици, следвайки протестите от 26 ноември и 1 декември. Първоначалното напрежение бе провокирано от опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, които бяха прокарани без реален дебат. Исканията обаче бързо ескалираха в настояване за оставка на кабинета „Желязков“ и пълно оттегляне на Бойко Борисов и Делян Пеевски от обществено-политическия живот в страната. Организаторите уточняват, че днес протестът ще протече без шествие.

Още преди официалното начало на демонстрацията в 17:00 ч., напрежението се повиши. Десетки студенти се събраха пред Ректората на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и НАТФИЗ, за да поискат оставката на властта. Младите хора скандираха „Много сме, силни сме“ и „Мафията вън“. Те изпълниха и песен, съдържаща думите: „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“.

Студентите от НАТФИЗ и СУ, подкрепени от колегите си от Юридическия факултет, блокираха улица „Раковски“. Засилено е полицейското присъствие в района между сградата на Народното събрание и Софийския университет, където са разположени множество униформени служители и техника на жандармерията. Към момента движението в останалата част не е ограничено.