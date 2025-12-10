Мъж оспорва 10 чужди фиша, издадени на негово име: „Никога не съм виждал този автомобил“

Мъж от София се оказал „системен нарушител“ по документи, след като получил 10 електронни фиша за превишена скорост, издадени на негово име – въпреки че никога не е виждал автомобила, с който са извършени нарушенията. Вместо случаят да бъде изяснен, потърпевшият се озовал в съдебна битка за хиляди левове, съобщава Нова тв.
Марин Кацарев разбрал за глобите след съобщение на телефона си:
В КАТ-София служители му обяснили, че чужд шофьор е подал неговите лични данни и копие от шофьорската му книжка, за да прехвърли фишовете. По думите му униформен полицай уверил, че истинският нарушител ще бъде извикан и случаят ще се изясни.
Малко по-късно обаче последвало обаждане:
При разговора въпросният човек твърдял, че познава Марин и че ставало дума за „грешка в счетоводството“. Потърпевшият категорично отрича:
Кацарев е сезирал и прокуратурата. От КАТ му обяснили, че не могат да анулират глобите, докато прокуратурата не се произнесе. Така мъжът се обърнал към съда.
Шест от фишовете вече са отменени, но четири остават в сила, като една от глобите фигурира като неплатено задължение от 100 лева.
Потърпевшият смята, че копие от личната му книжка е изтекло при подмяната на свидетелството за управление през 2024 г.:
Случаят повдига въпроси за контрола върху личните данни, отговорността при прехвърляне на фишове и механизма за защита на граждани, попаднали в подобни ситуации.
