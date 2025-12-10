НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Мъж оспорва 10 чужди фиша, издадени на негово име: „Никога не съм виждал този автомобил“

          0
          80
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Мъж от София се оказал „системен нарушител“ по документи, след като получил 10 електронни фиша за превишена скорост, издадени на негово име – въпреки че никога не е виждал автомобила, с който са извършени нарушенията. Вместо случаят да бъде изяснен, потърпевшият се озовал в съдебна битка за хиляди левове, съобщава Нова тв.

          - Реклама -

          Марин Кацарев разбрал за глобите след съобщение на телефона си:

          „Получих съобщение, че дължа 10 глоби за превишена скорост. Едната беше 600 лева“, разказва той.

          В КАТ-София служители му обяснили, че чужд шофьор е подал неговите лични данни и копие от шофьорската му книжка, за да прехвърли фишовете. По думите му униформен полицай уверил, че истинският нарушител ще бъде извикан и случаят ще се изясни.

          Малко по-късно обаче последвало обаждане:

          „Каза ми, че е станала някаква грешка. Освен това мъжът, който е завел глобите на мое име, искал да говори с мен“, споделя Кацарев.

          При разговора въпросният човек твърдял, че познава Марин и че ставало дума за „грешка в счетоводството“. Потърпевшият категорично отрича:

          „Никога не съм виждал този мъж. Имам доказателства, че не съм извършил нарушенията – служебният автомобил, който карах, е с GPS и се маркирам с чип при всяко влизане. Има график къде съм бил във всеки един от моментите.“

          Кацарев е сезирал и прокуратурата. От КАТ му обяснили, че не могат да анулират глобите, докато прокуратурата не се произнесе. Така мъжът се обърнал към съда.

          Шест от фишовете вече са отменени, но четири остават в сила, като една от глобите фигурира като неплатено задължение от 100 лева.

          Потърпевшият смята, че копие от личната му книжка е изтекло при подмяната на свидетелството за управление през 2024 г.:

          „Старото ми свидетелство е цветно копие, на което се виждат щори – това не е ксерокопие, а снимка. Не знам как е попаднало в чужди ръце.“

          Случаят повдига въпроси за контрола върху личните данни, отговорността при прехвърляне на фишове и механизма за защита на граждани, попаднали в подобни ситуации.

          Мъж от София се оказал „системен нарушител“ по документи, след като получил 10 електронни фиша за превишена скорост, издадени на негово име – въпреки че никога не е виждал автомобила, с който са извършени нарушенията. Вместо случаят да бъде изяснен, потърпевшият се озовал в съдебна битка за хиляди левове, съобщава Нова тв.

          - Реклама -

          Марин Кацарев разбрал за глобите след съобщение на телефона си:

          „Получих съобщение, че дължа 10 глоби за превишена скорост. Едната беше 600 лева“, разказва той.

          В КАТ-София служители му обяснили, че чужд шофьор е подал неговите лични данни и копие от шофьорската му книжка, за да прехвърли фишовете. По думите му униформен полицай уверил, че истинският нарушител ще бъде извикан и случаят ще се изясни.

          Малко по-късно обаче последвало обаждане:

          „Каза ми, че е станала някаква грешка. Освен това мъжът, който е завел глобите на мое име, искал да говори с мен“, споделя Кацарев.

          При разговора въпросният човек твърдял, че познава Марин и че ставало дума за „грешка в счетоводството“. Потърпевшият категорично отрича:

          „Никога не съм виждал този мъж. Имам доказателства, че не съм извършил нарушенията – служебният автомобил, който карах, е с GPS и се маркирам с чип при всяко влизане. Има график къде съм бил във всеки един от моментите.“

          Кацарев е сезирал и прокуратурата. От КАТ му обяснили, че не могат да анулират глобите, докато прокуратурата не се произнесе. Така мъжът се обърнал към съда.

          Шест от фишовете вече са отменени, но четири остават в сила, като една от глобите фигурира като неплатено задължение от 100 лева.

          Потърпевшият смята, че копие от личната му книжка е изтекло при подмяната на свидетелството за управление през 2024 г.:

          „Старото ми свидетелство е цветно копие, на което се виждат щори – това не е ксерокопие, а снимка. Не знам как е попаднало в чужди ръце.“

          Случаят повдига въпроси за контрола върху личните данни, отговорността при прехвърляне на фишове и механизма за защита на граждани, попаднали в подобни ситуации.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати

          Георги Петров -
          ПП–ДБ подготвя проектозакон за промени в НСО, с който да се забрани охраната на народни представители, каквато практика няма в останалите държави от ЕС....
          Общество

          Своге прогони митинг на ДПС, предотвратени са сблъсъци

          Георги Петров -
          Напрежение избухна тази вечер в центъра на Своге, където местни жители осуетиха провеждането на митинг на поддръжници на „ДПС – Ново начало“. Групата, съставена...
          Икономика

          КНСБ се включва в протеста на медицинските специалисти и настоява за ръст на заплатите

          Георги Петров -
          КНСБ официално подкрепи националния протест на медицинските специалисти, като съобщи, че структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването ще се включат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions