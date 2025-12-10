НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Мелони предупреди Зеленски за „болезнени отстъпки" заради плана на Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Имайте предвид, че може да се наложи да направите някои болезнени отстъпки.“

          Това е заявила министър-председателят на Италия Джорджа Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са провели 90-минутен „откровен разговор“, съобщава италианският вестник Corriere della Sera.

          Според информацията на изданието, Зеленски е помолил Мелони да съдейства за смекчаване на позицията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп. Американският лидер оказва сериозен натиск върху Украйна да приеме предложения от неговата администрация мирен план.

          Ежедневникът отбелязва, че преговорите между Рим и Киев „не са били съвсем гладки“. Италия подкрепя бързите действия на американците за подписване на мирния план. Екипът на Мелони счита, че правителството на Зеленски е с отслабени позиции заради антикорупционния скандал около операция „Мидас“. Италианският премиер е на мнение, че постигането на мир в Украйна трябва да се осъществи под американско, а не под европейско ръководство.

          Изданието допълва, че външният министър на Украйна Андрий Сибиха е изложил списък с желания пред италианските партньори в Рим. По темата за преговорите със САЩ Зеленски е коментирал:

          „С европейците представяме на Тръмп нашите промени по мирния план още утре“.

