Meta: Забраната за социални мрежи в Австралия прави тийнейджърите по-уязвими

Технологичният гигант Meta заяви, че австралийската забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години насочва младите потребители към по-слабо регулирани платформи, което ги прави по-малко защитени, предаде АФП.
Компанията предупреди, че негативните ефекти от закона вече са видими.
След въвеждането на забраната по-слабо познатите приложения за чат и споделяне на изображения Lemon8 и yope — които не попадат в обхвата на ограничението — отбелязаха рязък скок в изтеглянията в Австралия.
Meta подчерта, че много от тези алтернативни платформи не разполагат с механизми за сигурност, каквито компанията е внедрила:
Компанията заяви още:
