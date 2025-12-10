НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Meta: Забраната за социални мрежи в Австралия прави тийнейджърите по-уязвими

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Технологичният гигант Meta заяви, че австралийската забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години насочва младите потребители към по-слабо регулирани платформи, което ги прави по-малко защитени, предаде АФП.

          - Реклама -

          Компанията предупреди, че негативните ефекти от закона вече са видими.

          „Последователно сме изразявали опасения, че този зле разработен закон може да тласне тийнейджърите към по-слабо регулирани платформи или приложения. Сега вече виждаме как тези опасения се превръщат в реалност“, посочи Meta.

          След въвеждането на забраната по-слабо познатите приложения за чат и споделяне на изображения Lemon8 и yope — които не попадат в обхвата на ограничението — отбелязаха рязък скок в изтеглянията в Австралия.

          Meta подчерта, че много от тези алтернативни платформи не разполагат с механизми за сигурност, каквито компанията е внедрила:

          „Много от тези приложения не предлагат същите механизми за сигурност, като специализирани акаунти за тийнейджъри.“

          Компанията заяви още:

          „Въпреки че ще изпълним законовите си задължения, оставаме обезпокоени, че този закон ще направи тийнейджърите по-малко защитени.“

          Технологичният гигант Meta заяви, че австралийската забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години насочва младите потребители към по-слабо регулирани платформи, което ги прави по-малко защитени, предаде АФП.

          - Реклама -

          Компанията предупреди, че негативните ефекти от закона вече са видими.

          „Последователно сме изразявали опасения, че този зле разработен закон може да тласне тийнейджърите към по-слабо регулирани платформи или приложения. Сега вече виждаме как тези опасения се превръщат в реалност“, посочи Meta.

          След въвеждането на забраната по-слабо познатите приложения за чат и споделяне на изображения Lemon8 и yope — които не попадат в обхвата на ограничението — отбелязаха рязък скок в изтеглянията в Австралия.

          Meta подчерта, че много от тези алтернативни платформи не разполагат с механизми за сигурност, каквито компанията е внедрила:

          „Много от тези приложения не предлагат същите механизми за сигурност, като специализирани акаунти за тийнейджъри.“

          Компанията заяви още:

          „Въпреки че ще изпълним законовите си задължения, оставаме обезпокоени, че този закон ще направи тийнейджърите по-малко защитени.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          X ще спазва австралийската забрана за достъп на лица под 16 години до социалните мрежи

          Красимир Попов -
          Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, заяви, че ще се съобрази с новите мерки на Австралия, които забраняват използването на социални мрежи от...
          Политика

          Екзекуции в САЩ: Флорида изпълни смъртна присъда, още една предстои тази седмица

          Красимир Попов -
          Мъж от американския щат Флорида, осъден за убийството на жена по време на обир, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция на 9 декември. Това е...
          Икономика

          Международни протести в подкрепа на стачкуващите служители на Starbucks в САЩ

          Красимир Попов -
          Работници на Starbucks и представители на синдикатите в Англия, Шотландия и още осем държави ще се включат в протести на 10 декември в подкрепа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions