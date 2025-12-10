Meta: Забраната за социални мрежи в Австралия прави тийнейджърите по-уязвими

Технологичният гигант Meta заяви, че австралийската забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години насочва младите потребители към по-слабо регулирани платформи, което ги прави по-малко защитени, предаде АФП.

- Реклама -

Компанията предупреди, че негативните ефекти от закона вече са видими.

„Последователно сме изразявали опасения, че този зле разработен закон може да тласне тийнейджърите към по-слабо регулирани платформи или приложения. Сега вече виждаме как тези опасения се превръщат в реалност“, посочи Meta.

След въвеждането на забраната по-слабо познатите приложения за чат и споделяне на изображения Lemon8 и yope — които не попадат в обхвата на ограничението — отбелязаха рязък скок в изтеглянията в Австралия.

Meta подчерта, че много от тези алтернативни платформи не разполагат с механизми за сигурност, каквито компанията е внедрила:

„Много от тези приложения не предлагат същите механизми за сигурност, като специализирани акаунти за тийнейджъри.“

Компанията заяви още: