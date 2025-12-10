Международни протести в подкрепа на стачкуващите служители на Starbucks в САЩ

Работници на Starbucks и представители на синдикатите в Англия, Шотландия и още осем държави ще се включат в протести на 10 декември в подкрепа на стачкуващите служители на веригата в САЩ. Това съобщи американският синдикат на компанията пред Би Би Си.

Миналия месец Starbucks Workers United започна стачка, която според синдиката вече обхваща 3 000 бариста в над 100 американски града. Работниците настояват за по-добро заплащане, подобрено осигуряване на персонал и решаване на стотици дела за несправедливо трудово отношение.

Компанията заяви, че стачката е засегнала по-малко от 1% от нейните обекти и няма „никакво въздействие“ върху общия бизнес.

Международната акция ще включва стотици работници и синдикални поддръжници, като координираните протести по света са предназначени да засилят натиска върху компанията след застой в преговорите.

В Обединеното кралство митинги, организирани от Unite, са планирани в Лондон, Норич и Глазгоу, като в Глазгоу работниците ще участват и в спиране на работа.

Координирани демонстрации ще се проведат също в магазини и офиси на Starbucks в Австралия, Бразилия, Канада, Италия, Нидерландия, Германия, Швейцария и Турция. На 10 декември баристи ще протестират и пред най-големия Starbucks в света в Чикаго.

„Ръководителите на Starbucks трябва да знаят: където и да е Starbucks, там ще бъдат и нашите пикет линии“, заяви баристата от Чикаго Диего Франко.

Компанията твърди, че предлага водещи за бранша заплати и обезщетения, а баристите продължават да получават повече работни часове седмично.

През последните години Starbucks се сблъсква с бойкоти, конкуренция от нови брандове, недоволство заради високите цени и чести промени в ръководството.

Под управлението на главния изпълнителен директор Брайън Никол, веригата се опитва да върне клиентите чрез по-бързо обслужване, завръщане към традиционната концепция с керамични чаши и ръкописни бележки, както и чрез планирана инвестиция от над 500 милиона долара в персонала и неговото обучение.