Монако излъга Галатасарай

Монако победи турския гранд Галатасарай с минималното 1:0 в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, игран на стадион „Луи II“ в княжеството.

Единственият гол в двубоя отбеляза Фоларин Балогън в 68-ата минута, като малко преди това Денис Закария пропусна дузпа за „монегаските“.

Монако са 18-и във временното класиране с 9 точки, колкото има и Галатасарай, който е с една позиция по-нагоре.