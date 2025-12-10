НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Монако излъга Галатасарай

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Монако победи турския гранд Галатасарай с минималното 1:0 в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, игран на стадион „Луи II“ в княжеството.

          Единственият гол в двубоя отбеляза Фоларин Балогън в 68-ата минута, като малко преди това Денис Закария пропусна дузпа за „монегаските“.

          Монако са 18-и във временното класиране с 9 точки, колкото има и Галатасарай, който е с една позиция по-нагоре.

