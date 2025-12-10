НА ЖИВО
          Война

          Москва засилва дроновите удари срещу Украйна през зимата

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Русия продължава масираната си кампания от дронови и ракетни удари срещу Украйна, насочена към енергийната и критичната инфраструктура, пише The National Interest. Според британското министерство на отбраната целта е да се предизвика хуманитарна криза през зимата и да се окаже натиск върху Киев да седне на масата за преговори при условията на Москва.

          „Русия продължава съгласуваната си кампания за дълбоки удари… почти сигурно се стремейки да предизвика хуманитарна криза сред цивилното население на Украйна през зимата“, се посочва в последния разузнавателен доклад на Лондон.

          Хиляди дронове всеки месец

          От 2022 г. насам руските сили системно атакуват украинската енергийна мрежа през зимния сезон. Макар щетите да са значителни, Украйна досега успява да поддържа критичните системи и да избегне колапс.

          Само през миналия месец Русия е изстреляла около 5400 дрона-камикадзе, комбинирани с над 90 балистични и крилати ракети, целящи да пренаситят украинската ПВО. Статистиката показва, че от септември насам Москва изстрелва над 5000 дрона месечно – над 15 000 за три месеца.

          Ако темпото се запази, до края на следващата година броят им може да достигне 60 000, пише Труд.

          Евтина, но разрушителна стратегия

          Русия използва предимно дронове тип „Шахед“, чиято цена е около 35 000 долара – многократно по-ниска от цената на ракетите, използвани за свалянето им.

          „Зависимостта от голям брой евтини, масово произвеждани дронове показва изтощителния подход на Русия към конфликта и предоставя на Украйна минимално облекчение“, отбелязва британското министерство на отбраната.

          Геополитически сигнали през дронови атаки

          Интензивността на ударите се влияе и от международната обстановка. При дипломатически инициативи Кремъл намалява натиска, а при обтегнати отношения с Киев, Вашингтон или НАТО – увеличава атаките.

          „Темповете на изстрелване се ограничават от времето и геополитиката, но затишията често са последвани от нови пикове“, завършва британският анализ.

          Войната в Украйна превърна дроновете-камикадзе в ключово оръжие на съвременните армии, а Русия продължава да демонстрира разрушителния им потенциал.

