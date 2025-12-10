НА ЖИВО
          Мурат Гасиев: Кубрат Пулев изглежда перфектно и винаги е в добра форма

          Срещата между двамата състезатели ще се проведе на 12 декември

          Снимка: mma.bg
          В сряда се проведе официалната пресконференция преди предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Срещатар е насрочена за 12 декември. По всяка вероятност победителят от спора в Дубай ще се изправи срещу Моузес Итаума, след като на първоначален етап българинът отказа да го направи. 

          Съперникът на Пулев се изказа с голям респект към българина и прогнозира, че това ще е най-трудния мач в кариерата си. Гасиев смята, че Кобрата е възрастен само на години, но за сметка на това има много полезен натрупан опит. 

          „Благодаря на Кубрат и на организаторите за тази възможност. В тежка категория всеки удар може да промени всичко – планове, стратегии и тактики. Трябва да сме готови на 1000%. 

          Пулев е световен шампион на WBA и има много опит. Много хора казват, че е възрастен, но годините са само числа. Той винаги е в добра форма и изглежда перфектно. Знам, че той е готов за битката. Това ще бъде най-тежкият ми мач в кариерата и трябва да съм готов за всичко“, категоричен е боецът.

