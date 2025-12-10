НА ЖИВО
          МВР-Перник стартира кампания срещу измами при въвеждането на еврото

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Областната дирекция на МВР в Перник започна специализирана информационна кампания, насочена към възрастните хора в региона. Инициативата има за цел да подготви населението за предстоящото въвеждане на еврото и да осигури превенция срещу евентуални измами. Служители на реда разпространяват информационни брошури със съвети за безопасност, които ще достигнат до широк кръг от жителите на областта.

          Началото на акцията бе поставено в центъра на Перник, където униформени служители разясняваха рисковете и предоставяха насоки на гражданите. Началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Йордан Дундаков уточни, че кампанията се организира непосредствено след последното изплащане на пенсиите в български левове. „Искаме да напомним на хората за възможните рискове при масовата подмяна на левовете с еврото. Въпреки опита и уменията на възрастните граждани, тяхната доверчивост понякога ги прави уязвими“, коментира той.

          Инициативата обхваща всички районни управления в областта, като са планирани посещения в пенсионерски клубове и разпространение на материали в пощенските станции. За региона са предвидени 44 пощенски пункта за обмяна на валута, но в град Перник тази дейност ще се извършва единствено в банковите клонове. В брошурите е наличен и QR код, водещ към валутен калкулатор за улеснение на гражданите.

          От полицията отправят апел към хората да не отлагат обмяната или внасянето на големи суми след 1 януари 2026 г., предупреждавайки, че съхранението на много пари в брой у дома повишава опасността от кражби. Паралелно с разяснителната дейност се извършват и проверки на инкасо фирмите и маршрутите на техните автомобили с цел предотвратяване на нападения. Жители на града споделят, че се чувстват по-информирани и разчитат на консултации с близките си, за да избегнат измами.

