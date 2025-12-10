НА ЖИВО
          България

          МВР пресява провокатори на протеста, студенти окупираха аулата на СУ с банер срещу мафията

          Снимка: БГНЕС
          Служители на МВР започнаха масови проверки на граждани със съмнително поведение още преди навлизането им сред протестиращите в центъра на София вечерта на 10 декември. Репортер на място потвърди, че органите на реда спират потенциални провокатори, за да предотвратят ескалация на напрежението.

          Затегнатите мерки за сигурност са следствие от безредиците по време на демонстрацията срещу „Бюджет 2026“, която се проведе миналата седмица. Тогава мирният протест бе опорочен в края на вечерта пред централите на ДПС и ГЕРБ.

          Успоредно с действията на полицията, напрежение имаше и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Александър Танев, студент по „Право“ и представител на студентско сдружение, съобщи пред множеството, че на балкона на Ректората е спуснат мащабен транспарант с посланието „Студенти против мафията“.

          „Нашият колега стои сега там, в аулата на Софийския университет. Наложи се да нахлуя в аулата, когато там имаше конференция. Искам да се извиня от името на сдружението, че създадохме стрес и нахлухме. Но личното ми мнение е, че веднага трябва да направим всичко възможно, за да си спасим страната“, заяви Танев.

          Той уточни, че негов колега от факултета на име Владо е останал вътре, за да пази плаката от охранителите на университета. „Момчето ми каза: ‘Аз ще стоя тук, колкото трябва, за да стои този банер на балкона на СУ и всички да го видят’“, предаде думите му Танев.

          „И най-накрая да разберем, че студентската общност е будна. Тя не само е будна, тя е смела и ще даде всичко възможно, за да си спаси държавата!“, завърши обръщението си студентът под аплодисментите на гражданите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

